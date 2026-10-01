Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt Nam - Lào 'Hoa đẹp Chăm Pa'

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt Nam - Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc. Ảnh: Nam Nguyễn

Sự kiện là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và Lào, đồng thời tạo không gian kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước.

Tham dự buổi Lễ có ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ.

Về phía Bộ Công Thương có ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; cùng các đại diện đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phía nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; ông Santisouk Phounsavath, Vụ trưởng Vụ Nội thương (Bộ Công Thương Lào).

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc. Ảnh: Nam Nguyễn

Thúc đẩy kết nối sản phẩm Việt Nam - Lào

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.

Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ngày càng được quan tâm thúc đẩy. Bộ Công Thương hai nước luôn duy trì trao đổi, phối hợp trong nhiều lĩnh vực. Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, Tuần lễ Sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội là hoạt động cụ thể tiếp nối tinh thần hợp tác này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: Nam Nguyễn

Với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, chương trình giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Việt Nam và Lào, tạo cơ hội để người tiêu dùng Thủ đô trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm của hai nước.

Quan trọng hơn, chương trình tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất hai nước gặp gỡ, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh. Thứ trưởng kỳ vọng những kết nối được hình thành tại Tuần lễ sẽ tiếp tục được duy trì sau chương trình, góp phần đưa sản phẩm của Việt Nam và Lào đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng các kênh hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn cho rằng, mỗi sản phẩm được giới thiệu tại Tuần lễ không chỉ mang giá trị thương mại mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa của mỗi quốc gia. Vì vậy, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng là một cách để nhân dân hai nước hiểu nhau hơn.

“Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Lào và các cơ quan liên quan, thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn khẳng định.

Tạo thêm cơ hội kết nối sản phẩm giữa 2 nước

Tại lễ khai mạc, bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhận định, Tuần lễ Sản phẩm Việt - Lào là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và Hiệp định Hợp tác song phương giữa hai Chính phủ. Sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa, du lịch, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Đại sứ cho biết, những năm qua, quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tham gia Tuần lễ lần này, các doanh nghiệp Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, chất lượng và thân thiện với môi trường như cà phê, gạo nếp, trà, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm dệt may.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp Lào giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng Việt Nam, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Nam Nguyễn

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Công Thương Lào cùng các cơ quan hữu quan trong tổ chức sự kiện; đồng thời bày tỏ tin tưởng Tuần lễ Sản phẩm Việt - Lào sẽ thành công, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết đây là lần đầu tiên các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Lào được giới thiệu chính thức tại Thủ đô Hà Nội. Qua đó, văn hóa, doanh nghiệp và sản phẩm của Lào có thêm cơ hội tiếp cận, kết nối với thị trường nội địa Việt Nam.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Ảnh: Nam Nguyễn

Tuần lễ được tổ chức nhằm triển khai Hiệp định Thương mại song phương, Hiệp định Thương mại Biên giới và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo giữa Bộ Công Thương của hai nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển thương mại song phương.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đặc sản của các vùng miền Việt Nam cũng được lựa chọn giới thiệu tại Tuần lễ Sản phẩm Việt - Lào.

Theo Cục trưởng, thông qua sự kiện lần này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước được kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết sâu rộng hơn trong những lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, lâm sản và kết nối cung cầu, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm đối tác tin cậy. "Thương mại không chỉ đơn thuần là sự trao đổi hàng hóa mà còn là nhịp cầu thắt chặt hơn sự gắn kết giữa nhân dân hai nước", ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tin tưởng, với sự chỉ đạo của hai Bộ Công Thương cùng tinh thần năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Nam Nguyễn

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào diễn ra từ ngày 1-4/10/2026, mở cửa từ 9-21 giờ hằng ngày tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng.