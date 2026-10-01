Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

* Tại Trường THCS Nguyễn Huệ, UBND phường Nam Đông Hà tổ chức lễ khai mạc với sự tham dự của đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh và các trường học trên địa bàn.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1-7/10 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Qua đó, hướng đến nâng cao nhận thức về vai trò của học tập suốt đời, khả năng tiếp cận tri thức mới, ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu học tập và lao động trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Nam Đông Hà trao tặng các phần quà cho học sinh có thành tích cao trong học tập - Ảnh: L.O

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 cũng là dịp để lan tỏa tinh thần tự học, chủ động tiếp cận tri thức trong các tầng lớp Nhân dân; khuyến khích mỗi người nâng cao kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ số và thích ứng với những phương thức học tập mới. Qua đó, từng bước thúc đẩy phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, UBND phường Nam Đông Hà đã trao quà cho 10 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Lâm Oanh

* UBND phường Đồng Thuận tổ chức lễ khai mạc với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện trường học, học sinh và đông đảo người dân trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ - Ảnh: H.L

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1-7/10. Sự kiện hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong thời đại chuyển đổi số. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy mỗi người dân chủ động học tập, trang bị kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo (AI) để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: H.L

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phường Đồng Thuận đã đạt được trong công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài và chuyển đổi số thời gian qua.

Phường đã duy trì vững chắc chất lượng giáo dục, 100% cán bộ, công chức được chuẩn hóa kỹ năng số, đồng thời tích cực hướng dẫn người dân khai thác dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tuần lễ đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thực chất, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới tư duy, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "Thực học-Thực hành" thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền các thông điệp về học tập suốt đời, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, việc triển khai mô hình "Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo" sẽ giúp hướng dẫn người dân, học sinh khai thác AI an toàn, hiệu quả, nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi “Bắt bài lừa đảo số-Nhận quà tri thức” - Ảnh: H.L

Phường cũng cần chủ động số hóa "Bản đồ cơ hội học tập", công khai toàn bộ danh mục và địa chỉ học tập trên trang thông tin điện tử thông qua mã QR để người dân dễ dàng tiếp cận mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số trong giáo dục phải tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường tính trải nghiệm và ứng dụng AI ngay trong nhà trường.

Ngoài ra, địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; trong đó chú trọng đổi mới nội dung bồi dưỡng sát với thực tế, đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ số.

Ngay sau phần lễ, chương trình diễn ra sôi nổi với trò chơi “Bắt bài lừa đảo số-Nhận quà tri thức” và giới thiệu danh mục cơ hội học tập qua mã QR. Đồng thời, các đại biểu cùng người dân cũng đã trực tiếp tham quan, trải nghiệm mô hình “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo”, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức mới cho cộng đồng.