Khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2026

Ông Trần Hoàng, Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, phát biểu khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026. Ảnh: HTV.

Sáng 6/10 tại Đường sách TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026 đồng thời vinh danh “Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết” năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hoàng, Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Trưởng ban tổ chức, nhận định TP.HCM có số lượng doanh nghiệp và doanh nhân lớn nhưng tỷ lệ doanh nhân viết sách vẫn còn khiêm tốn.

Theo ông, nguyên nhân là viết sách đòi hỏi doanh nhân dành nhiều thời gian trong khi vẫn phải đối mặt với áp lực kinh doanh. Và cũng vì vậy, những cuốn sách do doanh nhân viết có thể lưu lại trải nghiệm, suy nghĩ và những bài học được đúc kết từ quá trình điều hành doanh nghiệp.

“Đôi khi là một bài học đắt giá, một bài học kinh nghiệm về quản trị, quản lý để đẩy nhanh sự thành công và hạn chế thất bại. Những cuốn sách đó là những bài học cần thiết”, ông Trần Hoàng nói.

Ông cho biết một trong những mục tiêu của Tuần lễ là đưa các tác phẩm viết về kinh doanh đến gần hơn với độc giả trẻ, đặc biệt là sinh viên có định hướng khởi nghiệp và xây dựng doanh nghiệp.

“Tuần lễ Doanh nhân và Sách không chỉ dừng lại ở việc có một giải thưởng sách. Chúng tôi hy vọng 10 cuốn sách này sẽ được lan tỏa, đi vào đời sống của các bạn trẻ, từ đó xây dựng nền tảng văn hóa đọc trong cộng đồng doanh nhân và lan tỏa ra xã hội”, ông nói.

Ban tổ chức Tuần lễ vinh danh Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết.

10 tác phẩm được vinh danh năm nay bao gồm: Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu của Nguyễn Phi Vân; Khác biệt để thành công - Độc chiêu kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam của Lý Quí Trung; Người giữ thời gian của Lê Thị Thanh Lâm; Người ngoài khung - Thiền giữa đời thường của Nguyễn Thanh Mỹ; Phép màu để vượt lên chính mình của Nhan Húc Quân; Living Truth - The Keys to Shedding Ideals and Expectations to Find Authentic Success của Trần Tiến Công và Jack Canfield; Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo của Phạm Duy Hiếu; AI Roadmap - Lộ trình ứng dụng AI toàn diện cho doanh nghiệp của Nguyễn Văn Lượng; Quản trị chiến lược thực chiến của Trần Quốc Việt; và Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại của Ngô Viết Nam Sơn.

Tuần lễ diễn ra đến ngày 10/10 với các hoạt động triển lãm sách, giao lưu tác giả và hội thảo về xây dựng doanh nghiệp học tập.