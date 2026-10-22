Khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại hệ thống LOTTE Mart Hàn Quốc

Đưa sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng Hàn Quốc

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28/10/2026, Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc quay trở lại hệ thống LOTTE Mart mở ra bước khởi đầu mới trong hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng Hàn Quốc.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc và LOTTE Mart. Sau nghi thức cắt băng, các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm Việt Nam và tìm hiểu các hoạt động quảng bá, khuyến mại được triển khai trong Tuần hàng.

Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc quay trở lại hệ thống Lotte Mart mở ra bước khởi đầu mới trong hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng Hàn Quốc (Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên)

Được tổ chức ngay trong không gian mua sắm của LOTTE Mart Seoul Station, trung tâm lớn nhất của hệ thống tại Hàn Quốc, Tuần hàng tạo điều kiện để người tiêu dùng Hàn Quốc trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn hàng Việt Nam. Các hoạt động giới thiệu sản phẩm góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu Việt Nam, thu hút sự quan tâm của khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ tại thị trường Hàn Quốc.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng và yêu cầu của hệ thống bán lẻ. Phản hồi từ khách hàng và các bộ phận kinh doanh, thu mua giúp doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, bao bì và phương án cung ứng, hướng tới đưa hàng hóa vào kinh doanh thường xuyên trong hệ thống LOTTE Mart.

Tăng cường hợp tác phát triển nguồn hàng Việt Nam

Trước lễ khai mạc, Đoàn công tác Bộ Công Thương Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban kinh doanh quốc tế - Tập đoàn LOTTE Mart. Hai bên trao đổi về định hướng phát triển của LOTTE Mart trên thế giới và tại Việt Nam, cùng các nội dung hợp tác trong thời gian tới nhằm tăng cường quảng bá, phát triển hàng Việt Nam trong hệ thống Lotte Mart.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Công Thương Việt Nam với Ban kinh doanh quốc tế - Tập đoàn LOTTE Mart, hai bên đã trao đổi về định hướng phát triển của LOTTE Mart trên thế giới và tại Việt Nam, cùng các nội dung hợp tác trong thời gian tới nhằm tăng cường quảng bá, phát triển hàng Việt Nam trong hệ thống Lotte Mart (Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên)

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, nhấn mạnh Lãnh đạo Bộ Công Thương luôn quan tâm, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường và tham gia các hệ thống phân phối quốc tế, trong đó có LOTTE Mart. Bà đánh giá cao sự chủ động, tích cực của LOTTE Mart trong việc phối hợp tổ chức trở lại Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc; đồng thời mong muốn LOTTE Mart Việt Nam và LOTTE Mart Hàn Quốc tăng cường phối hợp để cùng phát triển các sản phẩm Việt Nam trong hệ thống Lotte tại Hàn Quốc và trên thế giới cũng như mang lại cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của hệ thống.

Ông Yoon Byung Soo - Giám đốc phát triển kinh doanh quốc tế của LOTTE Mart Hàn Quốc nhìn nhận hàng Việt Nam trong hệ thống LOTTE Mart tại Hàn Quốc còn rât nhiều dư địa mở rộng. Với nguồn cung đa dạng và khả năng đáp ứng ngày càng tốt các yêu cầu của thị trường, sản phẩm Việt Nam có tiềm năng gia tăng sự hiện diện và từng bước khẳng định chỗ đứng trong hệ thống. Việc kết hợp kết nối thu mua với quảng bá tới người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa tiềm năng này.

Bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương bày tỏ mong muốn mong muốn LOTTE Mart Việt Nam và LOTTE Mart Hàn Quốc tăng cường phối hợp để cùng phát triển các sản phẩm Việt Nam trong hệ thống Lotte tại Hàn Quốc và trên thế giới cũng như mang lại cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của hệ thống (Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên)

Sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực mà Bộ Công Thương khởi xướng triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối ở nước ngoài với sự hợp tác hiệu quả và tích cực của LOTTE Mart - hệ thống phân phối lớn nhất Hàn Quốc. Chương trình mở ra triển vọng hợp tác lâu dài, gắn hoạt động quảng bá với mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam tại Hàn Quốc, đóng góp cụ thể vào việc phát triển hợp tác đầu tư thương mại song phương.