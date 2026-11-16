Khai mạc Tuần chiếu phim cách mạng trong Công an nhân dân

Tuần chiếu phim cách mạng do Ban Thanh niên CAND, Cục Công tác chính trị tổ chức. Đây cũng là một trong những hoạt động triển khai kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trong CAND giai đoạn 2026-2030 và một số hoạt động trọng tâm năm 2026, qua đó nhằm giáo dục lý tưởng, lịch sử, truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên thanh niên CAND.

Phát biểu khai mạc tuần phim, Thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên CAND khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa Việt Nam luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị và Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên CAND tặng hoa, trân trọng cảm ơn đơn vị phối hợp tổ chức và các đạo diễn, diễn viên tham gia lễ khai mạc tuần phim.

Ngày 24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò to lớn của văn hóa đối với sự sinh tồn và phát triển của đất nước, đó là “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. 80 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh soi đường của văn hóa vẫn giữ nguyên giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, định hướng để văn hóa Việt Nam phát triển và thật sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đối với lực lượng CAND nói chung, thanh niên CAND nói riêng, văn hóa không chỉ hiện diện trong đời sống tinh thần, trong những giá trị truyền thống tốt đẹp mà còn được kết tinh trong phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và danh dự của người chiến sĩ Công an. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, văn hóa CAND phải trở thành động lực nội sinh quan trọng, là nền tảng để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất; đồng thời là cấu thành quan trọng, trụ cột của hệ giá trị văn hóa quốc gia.

Thượng tá Đồng Đức Vũ phát biểu khai mạc sự kiện.

Thượng tá Đồng Đức Vũ cũng cho biết, trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ CAND hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 16 - 24/11, Tuần chiếu phim cách mạng được lựa chọn là nội dung mở màn mang nhiều ý nghĩa.

Điện ảnh với ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt, có khả năng tái hiện lịch sử một cách sinh động, chạm đến cảm xúc, lay động trái tim và kết nối các thế hệ. Còn điện ảnh cách mạng có vai trò quan trọng trong giáo dục truyền thống, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến với lý tưởng sống cao đẹp và tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đạo diễn Đào Duy Phúc cùng biên kịch Đào Thùy Trang và diễn viên Charlie Win chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên nhiều câu chuyện hậu trường xúc động của phim "Thanh âm vượt đại dương".

Tuần chiếu phim cách mạng trong tuổi trẻ CAND giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ 5 tác phẩm do Cục Điện ảnh phát hành, bao gồm: “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Thanh âm vượt đại dương”, “Bình minh đỏ” và “Mùi cỏ cháy”. Đây là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, có giá trị nghệ thuật cao tái hiện sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử cách mạng, truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc và hình tượng tuổi trẻ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.

Phim được chọn chiếu khai mạc là “Thanh âm vượt đại dương” – tác phẩm được khởi chiếu toàn quốc từ ngày 24/7/2026 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Phim lấy bối cảnh tại di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, tái hiện tinh thần và khí phách của những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại đây, nhắc nhớ thế hệ trẻ về tinh thần bất khuất, sự hy sinh, lòng kiên trung của các thế hệ cách mạng tiền bối để có độc lập, tự do hôm nay. Đây là bộ phim đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Liên hoan phim ASEAN 2026 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nhiều tiết mục nghệ thuật được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu diễn trong lễ khai mạc.

Cùng với hoạt động chiếu phim, tại lễ khai mạc, các cán bộ, chiến sĩ đã có dịp giao lưu với đoàn phim “Thanh âm vượt đại dương”. Thông qua các chia sẻ của đạo diễn Đào Duy Phúc, biên kịch Đào Thùy Trang và diễn viên Charlie Win, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên hiểu hơn về quá trình làm phim cũng như tâm huyết, trách nhiệm của những người làm điện ảnh trong giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.