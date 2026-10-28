Khai mạc trưng bày về những chiến sĩ Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu

Trưng bày do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Vụ Lý luận chính trị, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông tổ chức. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 102 năm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc (11/11/1924 - 11/11/2026) và 99 năm Khởi nghĩa Quảng Châu (11/12/1927 - 11/12/2026).

Với hơn 100 hình ảnh tài liệu và hình ảnh hiện vật, trưng bày giới thiệu hoạt động, đóng góp của những người cách mạng Việt Nam tại Quảng Châu, qua đó giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Lân

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh Quảng Châu có vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là nơi Nguyễn Ái Quốc tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đào tạo lớp cán bộ đầu tiên, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Bùi Hoài Sơn cho biết, trong những năm hoạt động bí mật tại Quảng Châu, các nhà cách mạng Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ, bảo vệ của các đồng chí và nhân dân Trung Quốc. Sự sẻ chia trong cuộc sống và trước hiểm nguy đã góp phần hình thành mối quan hệ gắn bó giữa những người cùng theo đuổi lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Khi Khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ, các chiến sĩ Việt Nam đã cùng những người cộng sản Trung Quốc chiến đấu, có người hy sinh trên đất bạn. Theo ông, dù cuộc khởi nghĩa không thành công, tinh thần đấu tranh và sự hy sinh ấy vẫn được hai dân tộc ghi nhớ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trưng bày góp phần triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống hữu nghị và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương. Trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026–2027, sự kiện còn tạo cơ hội kết nối các địa chỉ lịch sử, văn hóa với công chúng.

Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: Hoàng Lân

Ông mong muốn trưng bày trở thành điểm tìm hiểu lịch sử, giúp thanh niên Việt Nam tích lũy kiến thức và tình cảm trước khi tham gia chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc. Hiểu những trải nghiệm chung của thế hệ đi trước sẽ khuyến khích người trẻ giao lưu, học hỏi, “cùng đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc”.

Nội dung trưng bày gồm ba phần. “Quảng Châu - Nơi ươm mầm cách mạng” giới thiệu quá trình các nhà yêu nước Việt Nam xây dựng tổ chức tại Quảng Châu và vun đắp quan hệ với Đảng Cộng sản, nhân dân Trung Quốc.

Phần “Tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu” tập trung vào bối cảnh, diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 11/12/1927 và đóng góp của các chiến sĩ Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh này, hàng chục người Việt, trong đó có Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, đã sát cánh cùng quân và dân Trung Quốc.

Phần cuối, “Viết tiếp bản hùng ca”, giới thiệu hoạt động của các chiến sĩ Việt Nam sau khởi nghĩa, cùng những đóng góp vào việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng quân đội và phát triển tình hữu nghị hai nước.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến ngày 28/2/2027.