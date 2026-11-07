Khai mạc trưng bày 'Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học Sơn Tây'
Ngày 7/11, tại Văn Miếu Sơn Tây (phường Sơn Tây, Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, đồng thời hưởng ứng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây” giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Sơn Tây.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập tại Kinh đô Thăng Long, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà. Trải qua nhiều thế kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài của quốc gia, góp phần xây dựng và phát triển nền giáo dục Nho học Việt Nam.
Từ Quốc Tử Giám Thăng Long, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài không ngừng được bồi đắp, lan tỏa tới nhiều vùng miền, tạo nên những vùng đất khoa bảng nổi tiếng, trong đó có Sơn Tây - vùng đất xứ Đoài giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Đặc biệt, giữa Quốc Tử Giám Thăng Long và vùng đất Sơn Tây có mối liên hệ sâu sắc trong lịch sử giáo dục khoa cử. Nhiều người con ưu tú của Sơn Tây đã học tập, đỗ đạt, được ghi danh trên những tấm bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhiều người tham gia giảng dạy, đào tạo nhân tài, có những đóng góp quan trọng cho nền giáo dục và phát triển của đất nước.
“Với mong muốn giới thiệu, làm sáng tỏ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vùng đất Sơn Tây, trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây" được tổ chức với hệ thống tư liệu và hình ảnh tập trung giới thiệu hành trình 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long, truyền thống giáo dục khoa cử Sơn Tây”, ông Tú nói.
Công chúng tham quan, tìm hiểu về tư liệu trưng bày mối liên hệ giữa Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học, khoa bảng của Sơn Tây.
Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc, góp phần tạo không khí trang trọng, sôi nổi và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Bên cạnh hoạt động tham quan trưng bày, các em nhỏ hào hứng tham gia những hoạt động trải nghiệm thú vị, qua đó tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của vùng đất Sơn Tây.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khai-mac-trung-bay-quoc-tu-giam-thang-long-voi-truyen-thong-hieu-hoc-son-tay.html