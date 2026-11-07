Khai mạc trưng bày 'Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học Sơn Tây'

Trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây” giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Sơn Tây.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 -2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây”.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập tại Kinh đô Thăng Long, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà. Trải qua nhiều thế kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài của quốc gia, góp phần xây dựng và phát triển nền giáo dục Nho học Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 -2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây”.

Từ Quốc Tử Giám Thăng Long, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài không ngừng được bồi đắp, lan tỏa tới nhiều vùng miền, tạo nên những vùng đất khoa bảng nổi tiếng, trong đó có Sơn Tây - vùng đất xứ Đoài giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Đặc biệt, giữa Quốc Tử Giám Thăng Long và vùng đất Sơn Tây có mối liên hệ sâu sắc trong lịch sử giáo dục khoa cử. Nhiều người con ưu tú của Sơn Tây đã học tập, đỗ đạt, được ghi danh trên những tấm bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhiều người tham gia giảng dạy, đào tạo nhân tài, có những đóng góp quan trọng cho nền giáo dục và phát triển của đất nước.

“Với mong muốn giới thiệu, làm sáng tỏ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vùng đất Sơn Tây, trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây" được tổ chức với hệ thống tư liệu và hình ảnh tập trung giới thiệu hành trình 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long, truyền thống giáo dục khoa cử Sơn Tây”, ông Tú nói.

Không gian trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây” tại Văn miếu Sơn Tây, giới thiệu những giá trị tiêu biểu của nền giáo dục khoa cử Việt Nam và truyền thống hiếu học vùng đất xứ Đoài.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và nội dung giới thiệu, công chúng có dịp tìm hiểu mối liên hệ giữa Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học, khoa bảng của Sơn Tây.

Các tư liệu trưng bày góp phần tái hiện lịch sử giáo dục, những nhà khoa bảng và các dòng họ hiếu học tiêu biểu trên vùng đất Sơn Tây.

Trưng bày góp phần lan tỏa giá trị di sản Quốc học, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học và ý thức bảo tồn di sản văn hóa trong cộng đồng.

Công chúng tham quan, tìm hiểu về tư liệu trưng bày mối liên hệ giữa Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học, khoa bảng của Sơn Tây.

Em nhỏ cùng mẹ tham quan không gian trưng bày.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc, góp phần tạo không khí trang trọng, sôi nổi và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh hoạt động tham quan trưng bày, các em nhỏ hào hứng tham gia những hoạt động trải nghiệm thú vị, qua đó tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của vùng đất Sơn Tây.