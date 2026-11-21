Các đại biểu tham dự Trưng bày Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026

Dự trưng bày còn có PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá; GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia; cùng với đó là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ, nhà khoa học.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở VHTT, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh; đại diện các bảo tàng trong và ngoài tỉnh; cùng đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại Trưng bày cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá rất cao về chuỗi hoạt động cũng như sự phối hợp giữa Cục Di sản văn hóa và Sở VHTT, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Lịch sử của chúng ta trải qua hàng nghìn năm và có những giá trị cùng rất nhiều trầm tích mà chưa được khai thác một cách đầy đủ. Do đó, quá trình sưu tầm, kiểm kê, phân loại, đặc biệt trưng bày, giới thiệu, quảng bá và phát huy những cổ vật, những giá trị lịch sử đó để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước là việc làm vô cùng quan trọng.

Thứ trưởng Hồ An Phong cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày cổ vật tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình

Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá rất cao vùng đất Ninh Bình, đây không chỉ là là một vùng đất thiêng liêng của đất nước mà còn là vùng đất văn vật, vùng đất khoa bảng, vùng đất hiếu học và đậm chất văn hóa, có chiều sâu đặc biệt.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Ninh Bình cần có những hoạt động trưng bày cổ vật thường xuyên, liên tục hơn, bền bỉ hơn để phát huy hơn nữa giá trị, hiệu quả của cổ vật. Cổ vật không chỉ bao gồm những hoa văn, họa tiết, câu chữ người xưa để lại mà còn có giá trị phát huy trong du lịch văn hóa, thời trang, điện ảnh và nhiều giá trị khác để khai thác.

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá tham quan, chiêm ngưỡng các hoạ tiết cổ trên các hiện vật

Thứ trưởng tin tưởng: "Những cuộc trưng bày cổ vật sẽ được tổ chức thường xuyên và trở thành điểm đến, trở thành thương hiệu và trở thành nơi đặc biệt để chúng ta tìm đến để học hỏi, tìm hiểu về lịch sử, tìm về với những giá trị bản sắc của Việt Nam, tạo thành sức mạnh mềm của Việt Nam để cạnh tranh quốc tế".

Trưng bày cổ vật ở Bảo tàng tỉnh Ninh Bình thu hút rất đông các tầng lớp nhân dân, du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và tìm hiểu, học tập

Ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình cho biết: Trưng bày cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 không chỉ giới thiệu, tôn vinh những bộ sưu tập cổ vật quý, tiêu biểu, phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của cư dân qua các thời kỳ lịch sử trên vùng đất Cố đô, mà còn hướng tới tạo dựng một không gian kết nối giữa bảo tàng với cộng đồng, giữa các nhà nghiên cứu, nhà sưu tập với công chúng, giữa giá trị di sản với nhu cầu hưởng thụ, học tập và sáng tạo văn hoá.

Trưng bày cổ vật sẽ đưa hiện vật đến gần hơn với công chúng, để mỗi người có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hoá được kết tinh trong từng hiện vật. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ đây là một hình thức giáo dục trực quan, sinh động, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trân trọng lịch sử và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hoá dân tộc.