Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới”

Các đại biểu tham dự khai mạc trưng bày chuyên đề

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề

Diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 30/11/2026, gian trưng bày giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được chia làm 3 chủ đề chính gồm: Lạng Sơn - Dấu ấn vùng đất và con người; Lạng Sơn - Hành trình lịch sử và hào khí địa đầu Tổ quốc; Lạng Sơn hôm nay - Kiến tạo và bứt phá.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề

Dịp này, trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh, Ban tổ chức còn trưng bày 12 bản đồ phản ánh sự thay đổi về địa giới, đơn vị hành chính của các châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử (năm 1490, năm 1888 và năm 2025), đồng thời giới thiệu một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.

Các đại biểu tham quan, nghe thuyết minh viên giới thiệu ý nghĩa hình ảnh, tư liệu tại gian trưng bày chuyên đề

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh tại gian trưng bày chuyên đề

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham quan gian trưng bày chuyên đề