Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới”
Sáng 30/10, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026) và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2026).
Diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 30/11/2026, gian trưng bày giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được chia làm 3 chủ đề chính gồm: Lạng Sơn - Dấu ấn vùng đất và con người; Lạng Sơn - Hành trình lịch sử và hào khí địa đầu Tổ quốc; Lạng Sơn hôm nay - Kiến tạo và bứt phá.
Dịp này, trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh, Ban tổ chức còn trưng bày 12 bản đồ phản ánh sự thay đổi về địa giới, đơn vị hành chính của các châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử (năm 1490, năm 1888 và năm 2025), đồng thời giới thiệu một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khai-mac-trung-bay-chuyen-de-lang-son-195-nam-hanh-trinh-lich-su-va-doi-moi-5107505.html