Khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản giữa ngàn sắc non cao”

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo; Bảo tàng Hùng Vương, phường Hòa Bình cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của 100 học sinh Trường THCS Hòa Bình.

Ban tổ chức chương trình cắt băng khai mạc không gian trưng bày.

Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ cư dân trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên bản sắc phong phú của vùng Đất Tổ.

Trong đó, di sản văn hóa của các dân tộc Mường, Dao, Cao Lan, Sán Dìu, Mông, Tày, Thái là bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa địa phương. Những giá trị về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, trang phục, nghề thủ công và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đại diện lãnh đạo phường Hoà Bình tặng hoa chúc mừng.

Trưng bày chuyên đề “Di sản giữa ngàn sắc non cao” được bố cục thành hai phần. Phần I có chủ đề “Phú Thọ - Vùng đất hội tụ sắc màu văn hóa”, giới thiệu khái quát diện mạo văn hóa phong phú, đa dạng của tỉnh. Phần II có chủ đề “Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ”, tập trung làm nổi bật những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh, tư liệu và hình thức trưng bày trực quan, công chúng có dịp tìm hiểu sâu hơn về đời sống vật chất, tinh thần, phong tục, tập quán và những nét văn hóa riêng của từng dân tộc.

Mỗi hiện vật, hình ảnh không chỉ chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa mà còn góp phần kể câu chuyện về đời sống, bản sắc và sức sáng tạo của các cộng đồng dân cư, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của vùng Đất Tổ.

Các đại biểu và học sinh tham quan không gian trưng bày.

Phát biểu khai mạc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh vai trò của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Đồng thời cũng đề nghị Bảo tàng Hùng Vương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng các dân tộc trong gìn giữ, thực hành, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Tiếp tục quan tâm giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa.

Quang cảnh không gian trưng bày.

Trưng bày chuyên đề “Di sản giữa ngàn sắc non cao” không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Phú Thọ mà còn tạo thêm không gian tham quan, học tập, nghiên cứu, trải nghiệm cho Nhân dân và du khách.

Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, trong bảo tồn, phát huy và trao truyền những giá trị di sản văn hóa truyền thống.