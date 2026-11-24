Khai mạc Không gian trưng bày.

Dự buổi lễ có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng, đại diện các gia đình đến từ các vùng đất Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam,… để tham gia xây dựng, phát triển Lào Cai; cùng đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn phường Cam Đường.

Quang cảnh buổi lễ.

Tiếp nhận tư liệu hiện vật của UBND thành phố Hải Phòng và các hội viên Hội đồng hương Hải Phòng trao tặng.

Không gian trưng bày chuyên đề “Đất lạ hóa quê hương: 65 năm chung tay xây dựng kinh tế, văn hóa ở Lào Cai (1961 - 2026)” được tổ chức theo mô hình “Bảo tàng mở”, “Bảo tàng đồng tham gia”, với ba chủ đề chính: “Ý Đảng - lòng dân”, “Gian nan vượt khó” và “Chung khát vọng xây tương lai”.

Ngoài ra, hàng trăm tư liệu, hình ảnh cùng nhiều hiện vật có giá trị lịch sử do Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai hiến tặng Bảo tàng như chiếc hòm gỗ ngày lên đường, chiếc cân tạ của hợp tác xã, viên gạch được làm thủ công từ năm 1962... Qua đó, góp phần tái hiện những dấu ấn của quá trình chung tay xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa ở Lào Cai.

Trao Giấy chứng nhận hiến tặng hiện vật cho các tập thể, cá nhân cho các tập thể, cá nhân đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng

Đại biểu và người dân, học sinh sinh viên tham quan không gian trưng bày.

Hoạt động trưng bày là dịp để các nhà nghiên cứu, các gia đình có truyền thống tham gia xây dựng miền núi Lào Cai từ các tỉnh đồng bằng, ven biển Bắc Bộ tiếp tục chia sẻ hình ảnh, câu chuyện gia đình, góp phần bổ sung và làm phong phú kho tư liệu lịch sử của tỉnh. Đây còn là dịp tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đi trước trong quá trình xây dựng, phát triển Lào Cai, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào các dân tộc.