Các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày.

Dự khai mạc có các đồng chí: Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch; lãnh đạo, các chuyên gia Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia; đại diện Bảo tàng Lịch sử quốc gia; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các Hội, Hiệp hội về di sản văn hóa, cổ vật trong tỉnh; Bảo tàng, Ban quản lý di tích một số tỉnh, thành phố; đại diện Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường; Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Doanh Sinh…

Các đại biểu dự Trưng bày.

Phát biểu khai mạc Trưng bày, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao nêu rõ: Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn đặc biệt của lịch sử dân tộc, trong đó có những di vật, cổ vật gắn với các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần. Qua thời gian, những di vật, cổ vật được lưu giữ trên vùng đất này không chỉ có giá trị về vật chất, nghệ thuật hay kỹ thuật, mà còn chứa đựng trong đó những thông tin quý giá về lịch sử, đời sống, tín ngưỡng, tư duy thẩm mỹ và trí tuệ của các thế hệ cha ông.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Trưng bày.

Bảo tồn những giá trị ấy không chỉ là trách nhiệm đối với quá khứ, mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Di sản văn hóa nói chung, di vật, cổ vật nói riêng phải được nhìn nhận như một nguồn lực văn hóa quan trọng, vừa góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào và bản sắc văn hóa, vừa có thể trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững.

Việc tổ chức Trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I, năm 2026 có ý nghĩa thiết thực. Trưng bày không chỉ giới thiệu, tôn vinh những bộ sưu tập cổ vật quý, tiêu biểu, phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của cư dân qua các thời kỳ lịch sử trên vùng đất Cố đô, mà còn hướng tới tạo dựng một không gian kết nối giữa bảo tàng với cộng đồng; giữa các nhà nghiên cứu, nhà sưu tập với công chúng; giữa giá trị di sản với nhu cầu hưởng thụ, học tập và sáng tạo văn hóa của xã hội hiện nay.

Thông qua Trưng bày sẽ đưa cổ vật đến gần hơn với công chúng, để mỗi người có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa được kết tinh trong từng hiện vật. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, đây là một hình thức giáo dục trực quan sinh động, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trân trọng lịch sử và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao việc Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình phối hợp với Cục Di sản văn hoá tổ chức trưng bày chuyên đề. Đây là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Ninh Bình là vùng đất có nền văn hóa lâu đời, tỉnh đã đi đúng hướng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch, phát triển kinh tế bền vững, huy động được cả cộng đồng cùng tham gia, phát huy vai trò người dân trong gìn giữ di sản và đảm bảo sinh kế.

Đồng chí mong muốn tỉnh Ninh Bình tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa để các giá trị được lan tỏa, phát huy trong đời sống xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng khai mạc Trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I, năm 2026.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu đã cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I, năm 2026.

Đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày cổ vật.

Các đại biểu đã tham quan, chiêm ngưỡng hơn 200 tư liệu cổ vật tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình được trưng bày theo các nhóm chuyền đề: Văn hoá Đông Sơn, thời Đinh-Tiền Lê, thời Lý-Trần, thời Mạc-Lê-Hậu Lê... với những cổ vật như: 6 pho tượng Kim Cương chùa Đọi Sơn; hiện vật đất nung thời Trần; sản phẩm gốm thời Lý; bàn thờ Phật chùa Thượng Nương; bộ phủ Việt đền thờ vua Lê Đại Hành; Trống đồng Tiên Nội 1...

Một số cổ vật được trưng bày.

Trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 31/12 tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.