Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày chuyên đề “80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Trưng bày gồm 3 phần, giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của Người dành cho thành phố Cảng và những thành tựu của Hải Phòng trong quá trình thực hiện lời dạy của Bác.

Phần thứ nhất có chủ đề: “Từ làng Sen đến hành trình giải phóng dân tộc”, khắc họa hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, những năm tháng hoạt động ở nước ngoài và quá trình trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Qua đó, làm nổi bật ý chí kiên định, khát vọng độc lập, tự do và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc.

Phần thứ hai: “Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng”, tái hiện vị trí của Hải Phòng trong lịch sử cách mạng Việt Nam cùng sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố.

Trong đó, nhiều tài liệu cho thấy từ năm 1946 đến năm 1965, Người nhiều lần về thăm và làm việc tại Hải Phòng, ân cần thăm hỏi, động viên công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ và thiếu nhi; đồng thời căn dặn thành phố phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân.

Mong muốn của Người xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố gương mẫu của nước ta” trở thành nguồn động viên các thế hệ người dân thành phố nỗ lực phấn đấu.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Phần thứ ba: “Nhân dân Hải Phòng làm theo lời Bác”, giới thiệu những thành tựu của Hải Phòng trong chiến đấu, lao động, sản xuất và phát triển; phản ánh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, mô hình sáng tạo và những tấm gương người tốt, việc tốt.

Qua đó, khẳng định tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố.

Trưng bày góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình cảm kính yêu, lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy ý thức trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, chung sức xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại.

Trưng bày diễn ra đến hết tháng 11/2026, tại cơ sở 1 Bảo tàng Hải Phòng, số 66 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng (Hải Phòng).