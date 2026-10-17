Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh phiên Khai mạc kỳ họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu dự phiên Khai mạc kỳ họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương; các vị đại biểu khách quý, các vị đại sứ, đại diện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Về phía Quốc hội có các đồng chí: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, và chỉ sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất gần 2 tháng, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan chỉ đạo triển khai từ sớm, nhiều nội dung chuẩn bị đồng thời với quá trình chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Có thể đánh giá, nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo cơ sở để các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội tại Kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung xử lý thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó còn có ý kiến khác nhau; thực hiện nghiêm quy định về thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu, để các vị đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, xem xét, quyết định.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng kinh tế xã hội nước ta vẫn đạt nhiều kết quả tích cực: trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ, cao nhất trong 15 năm trở lại đây; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội, trên tinh thần đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội cần tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, về công tác lập pháp: dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay. Nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

“Yêu cầu đặt ra là không chỉ hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết, mà các luật, nghị quyết ban hành phải đảm bảo chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ hai, về kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thứ ba, về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất. Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực; chấp hành nghiêm Nội quy Kỳ họp. Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Chúng ta tin tưởng rằng, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng phát biểu: “Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước”; với tinh thần “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI”, Chủ tịch Quốc hội nói.