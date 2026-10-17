Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tham dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận và các đại biểu dự kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Bắc

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Viết Chung

Trong phiên họp buổi sáng, vào lúc 7 giờ, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.7 giờ 45 phút, Quốc hội họp phiên trù bị. Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Viết Chung

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp thứ hai diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, và chỉ sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất gần 2 tháng, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan chỉ đạo triển khai từ sớm, từ xa, nhiều nội dung chuẩn bị đồng thời với quá trình chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Viết Chung

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung xử lý thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó còn có ý kiến khác nhau; thực hiện nghiêm quy định về thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu, để các vị đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, xem xét, quyết định.Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng kinh tế - xã hội nước ta vẫn đạt nhiều kết quả tích cực: Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ - cao nhất trong 15 năm trở lại đây; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Viết Chung

Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân."Những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Viết Chung

Trên tinh thần đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội cần tập trung cao để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:Thứ nhất, về công tác lập pháp: Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.Nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Viết Chung

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, "yêu cầu đặt ra là không chỉ hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết, mà các luật, nghị quyết ban hành phải đảm bảo chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật".Thứ hai, về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác: Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.Thứ ba, về hoạt động giám sát: Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Viết Chung

Nhấn mạnh "khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao", Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.Với các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực; chấp hành nghiêm Nội quy Kỳ họp.Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Viết Chung

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”, Kỳ họp thứ Hai sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất.Sau phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Viết Chung

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Viết Chung

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Viết Chung

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; Đợt 2, từ ngày 20 - 21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.