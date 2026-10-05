Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu và khả năng thích ứng, quyết tâm hành động.

Khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho cả nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và xây dựng các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện những quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Yêu cầu bao trùm là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền, cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội cần được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị, bộ máy hành chính vận hành hiệu quả, tiềm năng, sức lực con người được phát huy, nhân dân được thụ hưởng thành quả; gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu đến năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Hội nghị tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm gồm: nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao hiệu lực, hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; xác định đúng những ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Các trọng tâm này cùng hướng tới một yêu cầu là xây dựng Đảng về hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục thông tin về Hội nghị...