Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” (Vietnam on Screen) là một trong những hoạt động chính của Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port) diễn ra ngày 21-24/11 tại Hải Phòng. Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp, hãng phim, nhà sản xuất, giới chuyên môn và cộng đồng làm phim trong nước, quốc tế, với nhiều hoạt động kết nối và trao đổi về phát triển điện ảnh.

Không gian triển lãm mang đến cái nhìn đa dạng về điện ảnh Việt Nam, từ tiềm năng bối cảnh và môi trường sản xuất phim tại các địa phương đến di sản điện ảnh, hoạt động của các hãng phim, studio và những tác phẩm, dự án đang được triển khai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”. (Ảnh: BTC)

Không gian triển lãm cũng dành một khu vực giới thiệu Hải Phòng và 15 tỉnh, TP, với hình ảnh, dữ liệu bối cảnh, đặc trưng văn hóa, cảnh quan và các điều kiện hỗ trợ đoàn làm phim.

Trong khuôn khổ triển lãm, Viện Phim Việt Nam giới thiệu chuyên đề “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” với khoảng 200 ảnh cảnh phim và áp phích phim từ các tác phẩm phim tài liệu, phim truyện về biển, đảo. Những tư liệu được lựa chọn tái hiện nhiều dấu ấn lịch sử và đời sống trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, từ cuộc chiến đấu bảo vệ vùng biển Đông Bắc, những “con tàu không số” trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển đến hình ảnh quân và dân tại Cô Tô, Cồn Cỏ, Hoàng Sa, Trường Sa…

Không gian Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”. (Ảnh: Thuỳ Linh)

Không gian triển lãm cũng có sự tham gia của một số hãng phim, studio và đơn vị sản xuất có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh như Galaxy, BHD, HKFilm, cùng Chói Entertainment, qua đó giới thiệu các dự án, tác phẩm và những tư liệu gắn với quá trình sáng tạo, sản xuất phim.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, mỗi bộ phim hay là một lần đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu tới công chúng. Có những vùng đất được hàng triệu người biết đến, yêu mến và tìm về chỉ vì từng xuất hiện trên màn ảnh. Triển lãm là dịp nhìn lại hành trình ấy thông qua những bối cảnh, trang phục, hiện vật và câu chuyện phía sau mỗi thước phim; đồng thời tạo không gian để các địa phương, hãng phim, nhà sản xuất gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu khai mạc Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”. (Ảnh: BTC)

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, TP có lợi thế khi nhiều bộ phim đã lựa chọn làm bối cảnh, từ những tác phẩm gắn với ký ức của nhiều thế hệ đến các dự án quốc tế. Khu trưng bày của Hải Phòng giới thiệu một vùng đất hội tụ cảnh quan biển đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, quần thể di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, những khu phố cũ, bến cảng, nhà máy và các miền quê trù phú. Đặc biệt, con người Hải Phòng mạnh mẽ, nghĩa tình, giàu khát vọng cũng là chất liệu có giá trị để khai thác trong các tác phẩm điện ảnh.

Lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng mong muốn không chỉ là địa điểm cho các đoàn phim lựa chọn bối cảnh mà còn trở thành nơi khởi nguồn của những câu chuyện điện ảnh mới. TP sẽ tiếp tục cải thiện môi trường làm phim, xây dựng ngân hàng bối cảnh số, hỗ trợ thủ tục và khảo sát thực địa cho các đoàn làm phim theo quy định; đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương để hình thành những tuyến bối cảnh liên vùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tin tưởng, những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm sẽ khơi gợi thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác mới và góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng – điểm đến với nhiều tiềm năng, bối cảnh đa dạng cho điện ảnh.