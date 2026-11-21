Tham dự lễ khai mạc triển lãm có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) Ngô Phương Lan cùng đại diện lãnh đạo thành phố, các địa phương, nghệ sĩ, nhà làm phim và doanh nghiệp điện ảnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm của Diễn đàn, giới thiệu tiềm năng bối cảnh quay phim, môi trường sản xuất điện ảnh tại các địa phương; đồng thời tái hiện những dấu ấn của điện ảnh Việt Nam thông qua hình ảnh, tư liệu, phục trang, hiện vật và câu chuyện phía sau các tác phẩm.

Phát biểu khai mạc, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệt liệt chào mừng các nghệ sĩ, nhà làm phim, đại diện 16 tỉnh, thành phố và các hãng phim đến với triển lãm.

Ông cho biết, sáng cùng ngày, Tuần phim “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” đã khai mạc với các suất chiếu miễn phí tại hai rạp, nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người dân thành phố, đặc biệt là giới trẻ. Điều đó cho thấy tình yêu điện ảnh của người Hải Phòng cũng như sự sẵn sàng chào đón các nhà làm phim đến với thành phố.

Theo ông Đào Trọng Đức, mỗi bộ phim hay được công chiếu là một lần đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu đến công chúng. Không ít vùng đất trở nên nổi tiếng, được đông đảo khán giả biết đến và tìm về bởi từng xuất hiện trên màn ảnh.

Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan phát biểu tại triển lãm

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Vì vậy, triển lãm không chỉ giúp nhìn lại hành trình những vùng đất đi vào điện ảnh mà còn giới thiệu các bối cảnh, trang phục, hiện vật và câu chuyện phía sau mỗi thước phim; đồng thời tạo không gian để các địa phương, hãng phim, nhà sản xuất gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Giới thiệu về tiềm năng của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng có lợi thế khi sở hữu nhiều cảnh quan, di sản và không gian văn hóa đa dạng, từ biển đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc đến những khu phố cũ, bến cảng, nhà máy và các miền quê trù phú.

Đặc biệt, con người Hải Phòng mạnh mẽ, nghĩa tình, giàu khát vọng cũng là nguồn chất liệu giàu sức gợi đối với sáng tạo điện ảnh.

Thành phố mong muốn không chỉ là địa điểm được các đoàn phim lựa chọn làm bối cảnh mà còn trở thành nơi khởi nguồn của những câu chuyện điện ảnh mới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các đại biểu tham quan triển lãm

Hải Phòng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường làm phim, xây dựng ngân hàng bối cảnh số, hỗ trợ thủ tục và khảo sát thực địa cho các đoàn phim theo quy định; đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương để hình thành những tuyến bối cảnh liên vùng.

Ông Đào Trọng Đức bày tỏ tin tưởng, những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm sẽ khơi gợi nhiều ý tưởng sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác mới và để lại ấn tượng về một Hải Phòng – điểm đến có nhiều tiềm năng, lợi thế cho hoạt động sản xuất điện ảnh.

Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” giới thiệu không gian trưng bày của Hải Phòng và 15 tỉnh, thành phố, với hình ảnh, dữ liệu về bối cảnh, đặc trưng văn hóa, cảnh quan và điều kiện hỗ trợ đoàn làm phim.

Các nghệ sĩ tham quan triển lãm

Bên cạnh đó là khu vực giới thiệu hành trình phát triển Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI từ năm 2023 đến năm 2026; chuyên đề “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” do Viện Phim Việt Nam thực hiện với khoảng 200 ảnh cảnh phim và áp phích phim.

Đáng chú ý, triển lãm có sự tham gia của các hãng phim, studio như Galaxy, BHD, HKFilm, Chói Entertainment, giới thiệu nhiều tư liệu, phục trang, hiện vật gắn với các tác phẩm và dự án điện ảnh.

Qua đó, triển lãm không chỉ phác họa bức tranh đa dạng của điện ảnh Việt Nam mà còn góp phần quảng bá tiềm năng bối cảnh, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương với cộng đồng làm phim, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất điện ảnh chuyên nghiệp và rộng mở hơn.