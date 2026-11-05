Khai mạc triển lãm Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ khai mạc có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương.

Hiện diện tại buổi lễ còn có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Tổ chức triễn lãm; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Thượng tọa Thích Minh Hiền - đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội, Ban Văn hóa Trung ương, đông đảo chư Tăng Ni, các nhà tài trợ, văn nghệ sĩ, Phật tử và đại biểu tham dự Đại hội.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh phát biểu khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh: Chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của GHPGVN không chỉ ghi dấu bằng sự lớn mạnh về quy mô hay tổ chức, mà sâu sắc hơn là những giá trị nhân văn, đạo đức được lan tỏa vào đời sống xã hội. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư Tăng Ni, Phật tử qua những việc làm thiết thực vì con người và sự phát triển chung của đất nước.

Hòa thượng khẳng định, triển lãm không thuần túy là sự kiện văn hóa - nghệ thuật chào mừng, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Đây là dịp để toàn thể Tăng Ni, Phật tử cùng nhìn lại chặng đường phụng sự đã qua, tri ân công đức chư vị tiền bối hữu công, đồng thời gửi gắm trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng vào bước chuyển mình mới của Giáo hội trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Văn hóa Trung ương tặng Trụ kinh Chuyển pháp luân đến lãnh đạo GHPGVN

Điểm nhấn của sự kiện là không gian lưu giữ dấu ấn lịch sử qua hàng trăm bức ảnh tư liệu quý giá. Mỗi thước ảnh là một lát cắt thời gian tái hiện chân thực hành trình phụng sự dấn thân: từ những sự kiện trọng đại, hoạt động Phật sự nổi bật của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh, thành đến những đóng góp thầm lặng của các cơ sở tự viện trên cả nước, qua đó, tinh thần đồng hành cùng dân tộc suốt 45 năm qua càng thêm tỏa sáng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tham quan khu vực triễn lãm

Sau nghi thức cắt băng khai mạc trong niềm hoan hỷ, chư tôn đức và các đại biểu đã quang lâm thưởng lãm theo 4 chủ đề trọng tâm: Thành tựu 45 năm GHPGVN, Đề án Ngôn ngữ, Pháp phục và Kiến trúc - Di sản văn hóa Phật giáo.

Đây đều là những đề án văn hóa mang tầm vóc chiến lược, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của Giáo hội đối với việc bảo tồn di sản dân tộc và phát triển Phật giáo bền vững.

Báo Giác Ngộ tặng ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội X và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN đến chư tôn đức

Bên cạnh đó, triễn lãm còn thể hiện các chủ đề: Lãnh đạo và hoạt động Phật sự 45 năm của 13 Ban, Viện trung ương; Lãnh đạo GHPGVN qua các thời kỳ; Lãnh đạo và hoạt động Phật sự 34 tỉnh thành; Tam tạng kinh hai hệ thống Bắc truyền và Nam truyền của Viện nghiên cứu Phật học VN; Báo Giác Ngộ; Trung tâm Phật giáo Quốc tế - Phiên dịch Vĩnh Nghiêm; Thư pháp quốc ngữ và thiền trà, góp phần dệt nên một bức tranh văn hóa Phật giáo đậm đà bản sắc dân tộc và trang nghiêm.

Được biết, Triển lãm Văn hóa Phật giáo mở cửa đón chư Tăng Ni, Phật tử và công chúng đến thưởng lãm đến hết ngày 7-11-2026.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, vào lúc 18 giờ ngày 6-11, Ban Văn hóa Trung ương tổ chức Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an tại sân trước Đại giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Bình Lợi); Nhạc kịch cải lương: Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - tại Hội trường Minh Châu.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Triển lãm Văn hóa Phật giáo mở cửa đón chư Tăng Ni, Phật tử và công chúng thưởng lãm đến hết ngày 7-11-2026