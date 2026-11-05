Khai mạc Triển lãm Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Triển lãm Văn hóa Phật giáo khai mạc từ chiều 5/11. (Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE)

Triển lãm được tổ chức tại Thư viện Trí Quảng thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2.

Tham dự lễ khai mạc có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương.

Triển lãm giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tư liệu quý theo bốn chủ đề trọng tâm gồm: thành tựu 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề án ngôn ngữ, pháp phục và kiến trúc-di sản văn hóa Phật giáo. Đây đều là những đề án văn hóa mang tầm vóc chiến lược, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của Giáo hội đối với việc bảo tồn di sản dân tộc và phát triển Phật giáo bền vững.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các hoạt động Phật sự 45 năm của 13 ban, viện Trung ương; lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo và hoạt động Phật sự 34 tỉnh, thành phố...

Hàng trăm hình ảnh, tư liệu được sắp đặt theo từng chủ đề, tái hiện những dấu mốc đáng nhớ của Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE)

Phát biểu khai mạc triển lãm, Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh: Chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ ghi dấu bằng sự lớn mạnh về quy mô hay tổ chức, mà sâu sắc hơn là những giá trị nhân văn, đạo đức được lan tỏa vào đời sống xã hội.

Đó là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tăng ni, Phật tử qua những việc làm thiết thực vì con người và sự phát triển chung của đất nước.

Hòa thượng khẳng định, triển lãm không thuần túy là sự kiện văn hóa-nghệ thuật chào mừng, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ-hiện tại-tương lai. Đây là dịp để toàn thể tăng ni, Phật tử cùng nhìn lại chặng đường phụng sự đã qua, tri ân công đức chư vị tiền bối hữu công; đồng thời gửi gắm trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng vào bước chuyển mình mới của Giáo hội trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo mở cửa đón chư tăng ni, Phật tử và công chúng đến thưởng lãm đến hết ngày 7/11/2026.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 5-7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là lần đầu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự; trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước.