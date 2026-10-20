Sáng 20-10, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên trao huy chương vàng cho 3 tác giả đoạt giải.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên cùng đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 nhận được 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm 7.756 ảnh đơn và 1.535 ảnh bộ, được sáng tác từ tháng 8-2024 đến tháng 6-2026. Ban tổ chức chọn 200 tác phẩm của 166 tác giả để trưng bày, gồm 156 ảnh đơn và 44 ảnh bộ. Các tác phẩm phản ánh nhiều chủ đề phong phú về con người, văn hóa, lịch sử, phong cảnh và thiên nhiên Việt Nam, hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, vẻ đẹp của đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam được thể hiện chân thực, sinh động, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc, gồm 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 15 giải khuyến khích. Huy chương vàng được trao cho các bộ ảnh: “Sắc màu Nha Trang” của tác giả Trần Thủ An (TP. Hồ Chí Minh); “Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Đường lên đỉnh vinh quang” của tác giả Trần Thanh Hải (TP. Hà Nội); “Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” của tác giả Nguyễn Khắc Hào (tỉnh Hưng Yên).

Ban tổ chức trao huy chương bạc cho các tác giả đoạt giải.

Ban tổ chức trao huy chương đồng cho các tác giả đoạt giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 là dịp nhìn lại những thành quả sáng tạo, đồng thời cho thấy sự vận động, đổi mới không ngừng của nhiếp ảnh Việt Nam cả về nội dung và phương thức thể hiện. Các nghệ sĩ ngày càng chủ động tìm tòi góc nhìn mới, cách tiếp cận mới để sáng tác những tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật, góp phần lưu giữ, phản ánh và lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Số lượng tác phẩm gửi dự thi năm nay là minh chứng cho sự quan tâm, tình yêu nghề và tinh thần sáng tạo của những người cầm máy. Các tác phẩm được giới thiệu ở triển lãm vì thế không chỉ là kết quả của một cuộc thi; đó còn là những lát cắt của đời sống được các nghệ sĩ ghi lại bằng tình yêu, sự quan sát và cảm nhận riêng của mình.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ hy vọng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, thu hút nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia; trở thành diễn đàn kết nối cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam, nơi những ý tưởng, góc nhìn mới được thể hiện; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa nước nhà.

Thay mặt Bộ VH-TT-DL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cảm ơn UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan hữu quan đã phối hợp tổ chức; các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước đã nhiệt tình tham gia; Hội đồng Nghệ thuật đã làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm. Thứ trưởng chúc mừng các tác giả có tác phẩm được trao giải và trưng bày, đồng thời mong muốn sự ghi nhận này sẽ là tiếp thêm động lực để các nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ công chúng.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh: Khánh Hòa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được thiên nhiên ưu đãi với đường bờ biển dài, những vịnh biển xanh thẳm, núi rừng hùng vĩ và nhiều di sản văn hóa đặc sắc. Đây cũng là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của các dân tộc, với con người cần cù, sáng tạo, hiền hòa, mến khách. Trên hành trình phát triển, tỉnh luôn trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh; phát huy sức sáng tạo của con người, gắn phát triển văn hóa với du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu chào mừng.

Theo đồng chí Nguyễn Long Biên, việc được chọn là địa phương phối hợp tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 vừa là niềm vinh dự, vừa là cơ hội quý để Khánh Hòa giới thiệu với các nghệ sĩ, đại biểu và công chúng vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa cùng tiềm năng phát triển của địa phương. Tỉnh mong muốn, từ những cuộc gặp gỡ, hành trình sáng tác và cảm xúc tại Khánh Hòa, các nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ tiếp tục dành tình cảm, sự quan tâm và những góc nhìn sáng tạo cho vùng đất này; qua đó lan tỏa rộng rãi hơn hình ảnh Khánh Hòa với biển xanh, nắng vàng, giàu bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên đến công chúng trong nước, quốc tế. Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng nhấn mạnh, triển lãm sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ có thêm cơ hội tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật nhiếp ảnh, từ đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức gìn giữ di sản văn hóa, bảo vệ thiên nhiên và trân trọng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu tham quan triển lãm.

Ra đời năm 2000 và được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam đã trở thành một hoạt động nghệ thuật giàu ý nghĩa. Cuộc thi góp phần tạo dựng môi trường sáng tác chuyên nghiệp, lành mạnh, khơi dậy tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng, phát hiện và tôn vinh những tác phẩm chất lượng cao, giàu giá trị thẩm mỹ và nhân văn.