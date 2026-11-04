Nghi thức khai mạc Triển lãm và Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam 2026 (VAF 2026).

Sự kiện diễn ra từ ngày 4 đến 6/11/2026, do BCI Aerospace - Advanced Business Events (ABE) tổ chức, phối hợp Công ty Global Expo Việt Nam. Airbus tham gia với vai trò Đối tác chiến lược, Viettel là Đối tác công nghiệp.

VAF 2026 quy tụ đông đảo các thành phần trong hệ sinh thái công nghiệp hàng không, gồm các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), doanh nghiệp cung ứng cấp 1 (Tier 1), cấp 2 (Tier 2), hãng hàng không, doanh nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO), các nhà cung cấp công nghệ, tổ chức chuyên ngành và cơ sở đào tạo.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Thông qua các hoạt động triển lãm, hội nghị chuyên ngành và kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B Matching), sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận trực tiếp các đối tác quốc tế, tìm hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của thị trường, nhu cầu cung ứng và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hàng không.

Các phiên hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề đang được ngành hàng không quan tâm như xu hướng phát triển thị trường hàng không toàn cầu, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác công nghiệp. Các chương trình kết nối doanh nghiệp được sắp xếp trước, tạo điều kiện để các bên trao đổi cụ thể về nhu cầu mua sắm, năng lực cung ứng, hợp tác sản xuất và cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó, diễn đàn giới thiệu những xu hướng công nghệ mới đang từng bước định hình ngành hàng không, như trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số (Digital Twin), bảo dưỡng dự báo, tự động hóa, robot, công nghệ sản xuất bồi đắp và vật liệu tiên tiến. Đây được xem là những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng trong nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo dưỡng, khai thác và quản lý hoạt động hàng không.

Điểm nhấn tại ngày 6/11, chương trình NextGen Aerospace Talent Day sẽ được tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo và sinh viên, tập trung trao đổi về nhu cầu nhân lực, kỹ năng chuyên môn và định hướng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp hàng không trong thời gian tới.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Xây dựng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, hàng không có vai trò quan trọng trong kết nối Việt Nam với thế giới, thúc đẩy thương mại, du lịch và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh nhu cầu mở rộng đội tàu bay, đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tăng, ngành công nghiệp hàng không Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Đặc biệt, việc triển khai các dự án cảng hàng không quy mô lớn như Long Thành, Gia Bình đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ giữa hạ tầng hàng không với năng lực bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, cung ứng vật tư, thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực trong nước.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Việt Nam đã có những nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Trong đó, Airbus đang đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam trong các lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng tàu bay, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực giám sát an toàn. Một số cơ sở sản xuất trong nước cũng đã từng bước tham gia chế tạo cấu kiện, linh kiện phục vụ các chương trình tàu bay quốc tế.

Đáng chú ý, tàu bay Airbus hiện chiếm khoảng 80% đội tàu bay đang được các hãng hàng không Việt Nam khai thác. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng hợp tác trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu vẫn cần được mở rộng cả về quy mô, năng lực công nghệ và giá trị gia tăng. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam xác định năm định hướng hợp tác trọng tâm.

Cụ thể, ưu tiên xây dựng chương trình phát triển nhà cung ứng hàng không tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay; đẩy mạnh đào tạo nhân lực gắn với chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, phát triển hàng không xanh, nghiên cứu nhiên liệu hàng không bền vững và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp các bộ, ngành, địa phương và đối tác liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch và thúc đẩy hợp tác kỹ thuật.

Thứ trưởng đề nghị các bên sớm xác định đầu mối phối hợp, danh mục dự án ưu tiên và lộ trình triển khai cụ thể sau Diễn đàn, bảo đảm các cam kết hợp tác được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực.

Các nội dung hợp tác cần hướng tới những sản phẩm và kết quả cụ thể, từ phát triển doanh nghiệp cung ứng, triển khai hợp đồng sản xuất, cung cấp dịch vụ đến đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực kỹ thuật cho doanh nghiệp Việt Nam.

Khẳng định quan điểm hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và lâu dài với các đối tác quốc tế, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hàng không Việt Nam hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước, đồng thời từng bước nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Với mô hình kết hợp triển lãm, hội nghị chuyên ngành, kết nối giao thương và phát triển nguồn nhân lực, VAF 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng cơ hội đầu tư và tạo thêm điều kiện để ngành công nghiệp hàng không Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, cung ứng toàn cầu.