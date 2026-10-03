Khai mạc triển lãm 'Tuổi trẻ với biển đảo quê hương'

Các đại biểu và sinh viên Trường Đại học Bách khoa nghe giới thiệu triển lãm tư liệu, hình ảnh về biển đảo quê hương. Ảnh: VINH ANH

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà Trưng bày Hoàng Sa lựa chọn 40 khung tư liệu, hình ảnh nổi bật để bố trí, trưng bày và giới thiệu theo các chủ đề: Lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; Hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển đảo quê hương.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về biển đảo; bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức và trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân báo cáo chuyên đề về biển đảo tại chương trình. Ảnh: VINH ANH

Dịp này, Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân báo cáo chuyên đề “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và giải quyết tranh chấp trên biển”.

Theo kế hoạch, hoạt động triển lãm tại các trường học sẽ diễn ra trong thời gian 1 tuần. Sau Trường Đại học Bách khoa, hoạt động tiếp tục được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (phường Điện Bàn) vào ngày 9/10 và tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Sa (phường Điện Bàn Đông) ngày 16/10.