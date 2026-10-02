Khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam

Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL) cho biết, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh xác định biên giới, biển đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Triển lãm giới thiệu gần 100 mẫu tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam. Mỗi tác phẩm là một thông điệp trực quan về hình ảnh cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc; ngư dân vươn khơi, bám biển; những công trình, đô thị và vùng kinh tế ven biển đang từng ngày đổi thay; đồng thời thể hiện khát vọng xây dựng nền kinh tế biển xanh, hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật cổ động trực quan, các tác phẩm góp phần khẳng định tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và không gian biển đảo, hướng đến phát triển bền vững.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, bà Huỳnh Thị Như Lam, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh An Giang, cho biết triển lãm diễn ra trong dịp tỉnh An Giang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2026). Đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và các thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương, kiên cường đấu tranh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Là địa phương có đường biên giới đất liền và không gian biển, đảo rộng lớn, An Giang có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cùng với phát triển kinh tế biển, tỉnh An Giang chú trọng xây dựng mô hình quản trị biển hiện đại dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và dữ liệu số; bảo vệ hệ sinh thái biển; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Thầy Trần Thanh Lâm, giảng viên Trường Cao đẳng Kiên Giang, cho biết triển lãm là hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện để sinh viên có dịp tìm hiểu thêm về biên giới, biển đảo Việt Nam. Thông qua các tác phẩm, triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Em Nguyễn Thanh Thị Thanh Tâm, học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá, chia sẻ: “Khi nhà trường tổ chức tham dự khai mạc triển lãm, em và các bạn trong lớp rất hào hứng vì được trực tiếp xem các tác phẩm tranh cổ động tấm lớn. Triển lãm diễn ra đúng dịp lễ hội nên em và các bạn sẽ tiếp tục đến tham quan để tìm hiểu thêm về biên giới, biển đảo Việt Nam”.

Triển lãm không chỉ góp phần đưa nghệ thuật cổ động trực quan đến gần hơn với công chúng mà còn tạo thêm không gian văn hóa để nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân phường Rạch Giá và du khách tham quan, thưởng lãm các tác phẩm có giá trị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, những vấn đề liên quan đến biên giới, biển đảo Việt Nam và trách nhiệm của mỗi người dân trong giai đoạn hiện nay.

Triển lãm diễn ra đến ngày 9.10.