Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: My Ny

Dự chương trình có Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo nhân dân tham gia.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy phát biểu khai mạc. Ảnh: My Ny

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy cho biết: Triển lãm trưng bày, giới thiệu 58 tác phẩm tranh cổ động tấm lớn của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước. Đây là những tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Toàn quốc kháng chiến do Cục Văn hóa, Thông tin cơ sở và Gia đình tổ chức.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: My Ny

Các tác phẩm triển lãm tái hiện khí thế hào hùng của những ngày đầu toàn quốc kháng chiến; truyền thống đấu tranh cách mạng, gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc. Qua đó, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 19-12-1946 và giá trị trường tồn của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp lãnh đạo toàn dân đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Người dân tham quan triển lãm tranh cổ động tấm lớn. Ảnh: My Ny

Triển lãm mở cửa tự do, phục vụ nhân dân đến hết ngày 30-12. Sau thời gian trưng bày, các tác phẩm sẽ được Cục Văn hóa, Thông tin cơ sở và Gia đình bàn giao cho Đồng Nai để tiếp tục đưa về cơ sở, phục vụ công tác tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.