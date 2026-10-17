Khai mạc triển lãm Thư pháp Quốc ngữ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

Tọa đàm Thư pháp Quốc ngữ

Sự kiện dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương; cùng đông đảo Tăng Ni, các thư pháp gia, nghệ nhân và những người yêu mến văn hóa Phật giáo tham dự.

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình cho biết triển lãm là hoạt động thiết thực trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương (1981-2026), góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và những giá trị nhân văn của đạo Phật thông qua nghệ thuật thư pháp.

"Mỗi tác phẩm không chỉ là một sáng tạo nghệ thuật, mà còn là phương tiện thiện xảo để truyền tải giáo pháp, đưa những tư tưởng sâu sắc của Phật giáo đến gần hơn với đời sống.", Thượng toạ Thích Minh Quang nói thêm.

Các đại biểu tham dự

Được biết, triển lãm quy tụ hơn 150 tác phẩm của các tác giả từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Qua các tác phẩm thể hiện kinh văn, pháp ngữ và lời dạy của Phật Tổ; triển lãm không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật chữ Việt, mà còn mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận giáo lý Phật giáo bằng một hình thức gần gũi, giàu tính thẩm mỹ và đậm đà bản sắc dân tộc.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc giới thiệu các tác phẩm thư pháp đến người xem

Phát biểu tại triển lãm, Hòa thượng Thích Thọ Lạc mong muốn Thư pháp Quốc ngữ không chỉ hiện diện trong các cuộc triển lãm, mà còn từng bước đi vào không gian chùa chiền, thiền viện và đời sống thường nhật. Nội dung thể hiện trong các thư pháp này góp phần giáo dục đạo đức, nuôi dưỡng tâm hồn, lan tỏa tinh thần từ bi và trí tuệ trong cộng đồng.

Hòa thượng Trưởng ban Văn hóa Trung ương cũng kỳ vọng "Thư pháp Quốc ngữ cần trở thành nhịp cầu nối liền nghệ thuật với đạo lý, văn hóa dân tộc với trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Đó cũng là cách để di sản không chỉ được lưu giữ, mà tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay thông qua sự sáng tạo và tiếp nhận của nhiều thế hệ".

Các tác phẩm thư pháp trưng bày tại triển lãm

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương (1981-2026), chiều nay, sẽ diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên số - thực tiễn và định hướng phát triển”.

Sáng mai, 18-10, Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương chính thức diễn ra tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình).