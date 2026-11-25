Cùng dự có lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia triển lãm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc triển lãm.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Techfest PhuTho 2026 – Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, nhằm giới thiệu những thành tựu, sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu; tạo môi trường kết nối, giao lưu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu dự khai mạc triển lãm.

Với gần 100 gian hàng trưng bày trực tiếp, không gian triển lãm được bố trí thành 7 phân khu chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực: Khởi nghiệp sáng tạo; công nghệ cao và công nghệ chiến lược; công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; chuyển đổi số; giáo dục STEM và kết nối ba nhà; nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP; giao lưu các tỉnh, thành phố. Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại triển lãm phản ánh tiềm năng, thế mạnh, kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ và định hướng phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh hình thức trưng bày trực tiếp, triển lãm còn tích hợp các hình thức trải nghiệm hiện đại như triển lãm thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số, tạo điều kiện để khách tham quan tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm những sản phẩm, giải pháp công nghệ mới.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Không gian triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu, trình diễn những thành tựu, sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối tri thức giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và các đại biểu tham quan các gian hàng tham dự triển lãm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia triển lãm. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần kết nối, chủ động giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Mỗi gian hàng cần thực sự trở thành điểm khởi đầu cho những ý tưởng, dự án mới và các cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Không gian trưng bày, triển lãm, trình diễn các sản phẩm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 diễn ra đến hết ngày 26/11.