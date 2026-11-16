Khai mạc triển lãm sản phẩm KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026

Thêm cơ hội tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ

Mở đầu Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng sáng nay (16/11), Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng đã chính thức được khai trương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu khai mạc triển lãm (Ảnh: Tạ Hải).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, Ngành Xây dựng có phạm vi hoạt động rất rộng, từ phát triển hệ thống giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng, đến quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và quản lý các hoạt động xây dựng. Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống hằng ngày của người dân.

Những năm tới, ngành sẽ tiếp tục triển khai nhiều công trình, dự án lớn như: đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, các tuyến đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng và nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác. Những công trình này đòi hỏi kỹ thuật xây dựng, công nghệ ngày càng cao, công nghệ ngày càng hiện đại, đồng thời phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Việc quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng cũng đang đặt ra yêu cầu phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số có ý nghĩa rất thiết thực đối với ngành Xây dựng. Chúng ta cần có thêm những công nghệ mới, vật liệu và kết cấu mới, thiết bị và giải pháp kỹ thuật tốt hơn; đồng thời nâng cao năng lực của các doanh nghiệp và đội ngũ người lao động nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh: Triển lãm hôm nay giới thiệu những sản phẩm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong ngành Xây dựng.

Đây là dịp để thấy rõ hơn những kết quả đã đạt được trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ; từ các sản phẩm vật liệu, thiết bị, giải pháp kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công và quản lý công trình, đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và giải pháp số phục vụ quản lý ngành.

"Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu sản phẩm được trưng bày, mà là những sản phẩm đó có thể sử dụng được ở đâu, giải quyết được vấn đề gì, giúp công việc nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, tiết kiệm chi phí hơn và quản lý hiệu quả hơn", Thứ trưởng Phạm Minh Hà nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, khai trương Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng (Ảnh: Tạ Hải).

Thông qua Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng kỳ vọng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu sản phẩm của nhau, từ đó tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và đưa những sản phẩm có chất lượng vào sử dụng rộng rãi hơn trong ngành.

Đặc biệt quan tâm đến sự góp mặt của các bạn sinh viên đang theo học tại các trường Đại học tại sự kiện, Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhìn nhận, các bạn đang học tập trong giai đoạn mà ngành Xây dựng có rất nhiều cơ hội phát triển. Những công trình lớn, những công nghệ mới và quá trình chuyển đổi số đang đặt ra nhu cầu rất lớn về đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, kiến trúc sư có trình độ, có khả năng nghiên cứu và làm chủ công nghệ.

"Thông qua triển lãm và hội thảo hôm nay, các bạn sẽ hiểu thêm về công việc thực tế của ngành, được tiếp cận với những sản phẩm, công nghệ mới và có thêm động lực để học tập, nghiên cứu, sáng tạo", Thứ trưởng chia sẻ.

Một sản phẩm nghiên cứu có giá trị khi được đưa vào sử dụng trong thực tế. Một giải pháp chuyển đổi số có hiệu quả khi giúp cơ quan quản lý làm việc tốt hơn, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà

Nhiều hoạt động liên hoàn, quy mô

Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng được tổ chức với nhiều hoạt động liên hoàn, từ trưng bày thành tựu, trao đổi chuyên môn, kết nối công nghệ đến tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật.

Khai mạc triển lãm có sự hiện diện của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lớn trong ngành Xây dựng và khoảng 400 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (Ảnh: Tạ Hải).

Mở đầu chuỗi sự kiện là lễ khai trương Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng. Triển lãm có sự tham gia của 34 cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành, với 61 gian hàng.

Các sản phẩm trưng bày tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), đô thị thông minh, công nghệ xây dựng, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều sản phẩm, giải pháp đáng chú ý được giới thiệu như mô hình robot đào hầm TBM của FECON; thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ quét laser 3D và bản sao số của Portcoast; kết cấu gỗ công nghệ mới của IBST; vật liệu xây dựng mới của Viglacera cùng các mô hình, thiết bị thí nghiệm của VTR.

Tiếp nối hoạt động triển lãm, Hội thảo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các tham luận tập trung vào vai trò của khoa học công nghệ trong lĩnh vực đường bộ; đổi mới công nghệ, chuyển đổi số tại doanh nghiệp xây dựng; ứng dụng BIM, GIS, AI và dữ liệu số trong khảo sát, thiết kế, quản lý công trình; cùng những giải pháp phát triển ngành Xây dựng dựa trên tri thức và năng lực làm chủ công nghệ.

Buổi chiều, chuỗi sự kiện tiếp tục với lễ khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng. Đây là đầu mối tập trung cung cấp, chia sẻ thông tin, tri thức và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.

Cổng thông tin công bố 138 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu, giới thiệu các công nghệ chiến lược, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và kết quả chuyển đổi số. Đặc biệt, nền tảng hướng tới hình thành Kho tri thức số ngành Xây dựng, kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Cũng trong buổi chiều, Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng được tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị tập trung trao đổi những giải pháp phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành. Các tham luận đề cập nhiều ứng dụng cụ thể như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong điều khiển giao thông tàu thủy; hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trong giao thông công cộng; mô hình thông tin công trình BIM trong xây dựng và quản lý vận hành; ứng dụng AI trong quản lý điều phối slot hàng không; nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ hệ thống đóng đường nửa tự động trong lĩnh vực đường sắt.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện khép lại bằng Lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng. Hoạt động này ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, đồng thời khích lệ đội ngũ trí thức tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngành.

Theo chương trình, 14 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 6 cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc được trao Bằng khen; 28 cá nhân được trao Bằng khen và 25 cá nhân được trao biểu trưng tôn vinh.

Từ triển lãm những sản phẩm công nghệ cụ thể, kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đến tôn vinh những người làm khoa học, chuỗi sự kiện thể hiện quyết tâm của ngành Xây dựng trong việc khơi thông nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Quan trọng hơn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở số lượng nhiệm vụ hoàn thành, công trình nghiên cứu hay sản phẩm được công bố, mà là khả năng chuyển hóa tri thức và công nghệ thành giá trị thực tế, nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì thế không chỉ là một nhiệm vụ riêng lẻ, mà cần trở thành nền tảng trong mọi hoạt động của ngành Xây dựng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.