Ngày 19-9, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Triển lãm “Sắc màu khởi nghiệp Việt Nam”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 và Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm “Sắc màu khởi nghiệp Việt Nam”. Ảnh: Đăng Hải

Triển lãm “Sắc màu khởi nghiệp Việt Nam” là không gian trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu của thanh niên nông thôn trên cả nước. Triển lãm quy tụ các sản phẩm của thanh niên đạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2026; các dự án lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026; gian hàng của các đơn vị, nhà tài trợ và khu vực giới thiệu ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Cảnh Chí Quân cho biết, “Sắc màu khởi nghiệp Việt Nam” là tên gọi thể hiện tinh thần và những giá trị mà triển lãm năm nay hướng tới. Mỗi vùng miền của đất nước có những điều kiện tự nhiên, sản vật, văn hóa và tri thức bản địa riêng; mỗi thanh niên lại có những ý tưởng, cách làm và hành trình khởi nghiệp khác nhau. Chính sự đa dạng ấy đã và đang tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng, phản ánh sức sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam.

Các đại biểu tham quan các gian hàng khởi nghiệp của thanh niên nông thôn. Ảnh: Đăng Hải

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, triển lãm tạo cơ hội để các nhà nông trẻ, thanh niên khởi nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, kết nối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và các đối tác tiềm năng. Từ đó, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên nông thôn, đồng thời giới thiệu những thành quả, mô hình kinh tế hiệu quả và sản phẩm có giá trị của tuổi trẻ Việt Nam trong quá trình phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy chuyển đổi số.

Các gian hàng của các nhà nông trẻ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Đăng Hải

Cũng trong chuỗi hoạt động này, trước đó vào ngày 18-9, Trung ương Đoàn đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

Được khởi động từ tháng 3-2026, cuộc thi thu hút 315 hồ sơ dự án từ 33 tỉnh, thành Đoàn. Sau vòng sơ khảo, 120 dự án đã bước vào vòng bán kết diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 tại miền Bắc (Lào Cai), miền Trung (Nghệ An) và miền Nam (Lâm Đồng). Từ đây, Ban Giám khảo đã chọn ra 29 dự án xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết.

Được biết, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích chung cuộc vào tối nay 19-9.