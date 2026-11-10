Khai mạc triển lãm 'Quốc Tử Giám Thăng Long'

Triển lãm "Quốc Tử Giám Thăng Long" là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Lễ khai mạc có sự góp mặt của ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; ông Hoàng Quốc Việt, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Đức Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (sau hợp nhất là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đại diện các đơn vị bảo tàng, di tích trên địa bàn Hà Nội.

Toàn cảnh triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long”

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm: "Thông qua triển lãm lần này, triển lãm mong muốn giới thiệu đến công chúng hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của đạo học Việt Nam. Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm cũng thể hiện mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian di tích mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại".

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm

Cách đây 950 năm, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Trải qua gần một thiên niên kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học dân tộc, nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài. Ngày nay, những giá trị ấy vẫn tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước, khẳng định vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với tương lai dân tộc.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên (Ninh Bình). Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, biểu trưng cho thành quả học tập, niềm tự hào của người thành đạt và đạo lý hướng về nguồn cội. Qua đó, triển lãm tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giá trị lịch sử và cảm nhận nghệ thuật đương đại.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên (Ninh Bình)

Tại sự kiện, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu các thông tin về quá trình hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Từ Giám, trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo giữa lòng Hà Nội. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và các không gian được sắp đặt nghệ thuật, hành trình 950 năm của nền Quốc học Việt Nam được tái hiện sinh động, giúp người xem hiểu hơn về vai trò của Quốc Tử Giám trong việc đào tạo nhân tài, bồi đắp nền tảng tri thức và văn hóa dân tộc.

Triển lãm mở cửa đón người dân và du khách tham quan từ ngày 10/11 đến hết ngày 20/11.

Một số hình ảnh tại sự kiện: