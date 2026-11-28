Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), mở thêm không gian giao thương, kết nối bản quyền, hợp tác sản xuất và phát triển thị trường nội dung nghe nhìn Việt Nam.

VFM 2026 quy tụ hơn 150 gian hàng của 120 đơn vị đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ; thu hút sự tham gia của nhiều đài truyền hình, nhà sản xuất, đơn vị phân phối nội dung và khoảng 250 nhà mua phim quốc tế

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, VFM 2026 ra đời từ tinh thần đổi mới và định hướng tăng cường kết nối thị trường của HANIFF VIII.

Nếu Liên hoan Phim là không gian tôn vinh nghệ thuật điện ảnh, giao lưu văn hóa và giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, thì triển lãm hướng tới hoàn thiện chuỗi giá trị ngành thông qua các hoạt động giao thương bản quyền, phát hành, hợp tác đầu tư và phân phối nội dung.

Diễn ra từ ngày 28.11 đến 30.11, VFM 2026 quy tụ hơn 150 gian hàng của 120 đơn vị đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ; thu hút sự tham gia của nhiều đài truyền hình, nhà sản xuất, đơn vị phân phối nội dung và khoảng 250 nhà mua phim quốc tế.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp điện ảnh, truyền hình và nội dung số trong nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đồng thời tiếp cận những xu hướng mới của ngành công nghiệp nội dung toàn cầu.

VFM 2026 là cơ hội để các doanh nghiệp điện ảnh, truyền hình và nội dung số trong nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đồng thời tiếp cận những xu hướng mới của ngành công nghiệp nội dung toàn cầu

Đáng chú ý, VFM 2026 được tổ chức bằng 100% nguồn lực xã hội hóa, thể hiện sự tham gia và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo một không gian giao thương chuyên nghiệp, có sự kết nối với các hoạt động chuyên môn và giao lưu quốc tế của HANIFF VIII.

Theo Thứ trưởng, việc đưa VFM vào khuôn khổ HANIFF không chỉ mở rộng quy mô và nội dung của Liên hoan mà còn tạo điều kiện để các giá trị nghệ thuật điện ảnh được kết nối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác thương mại.

Qua đó, góp phần thúc đẩy hình thành thị trường nội dung nghe nhìn năng động, tăng cường cơ hội hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.

VFM 2026 hướng tới hoàn thiện chuỗi giá trị ngành thông qua các hoạt động giao thương bản quyền, phát hành, hợp tác đầu tư và phân phối nội dung

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động chuyên môn được tổ chức, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của ngành điện ảnh và công nghiệp nội dung số. Nổi bật là workshop phiên 1 với chủ đề “Vai trò của kịch bản và biên kịch đối với sự phát triển điện ảnh Việt Nam”.

Các diễn giả cùng phân tích thực trạng thiếu kịch bản gốc có chất lượng, khoảng cách giữa số lượng và chất lượng kịch bản, cũng như mối quan hệ giữa biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất trong quá trình hình thành một tác phẩm điện ảnh.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất chuẩn hóa nghề biên kịch, nghiên cứu áp dụng mô hình Showrunner/Head Writer, đồng thời xây dựng cơ chế đãi ngộ và chia sẻ doanh thu phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi, khuyến khích sức sáng tạo của người viết kịch bản.

Đây là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu gia tăng số lượng tác phẩm có chất lượng, khả năng cạnh tranh và sức lan tỏa trên thị trường.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động chuyên môn được tổ chức, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của ngành điện ảnh và công nghiệp nội dung số

Workshop phiên 2 tập trung vào chủ đề “IP và AI - Sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ trong thời đại AI”, đặt ra những vấn đề mới về giới hạn của trí tuệ nhân tạo, vai trò không thể thay thế của trải nghiệm sống, cảm xúc, bản sắc văn hóa và tính nhân văn trong sáng tạo.

Các chuyên gia cũng trao đổi về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn việc sử dụng trái phép kịch bản và tài sản trí tuệ để huấn luyện AI; hướng dẫn tác giả đăng ký bản quyền, thiết lập bằng chứng số và xây dựng các điều khoản hợp đồng bảo vệ quyền lợi khi hợp tác với nhà sản xuất.

Bên cạnh các hoạt động hội thảo, chương trình SCRIPT LABS 1 với chủ đề “Ươm mầm kịch bản - Kiến tạo công nghiệp điện ảnh: Từ ý tưởng thành phim trường” tạo cơ hội để các tác giả trực tiếp giới thiệu dự án trước hội đồng thẩm định gồm các nhà sản xuất điện ảnh, nhà đầu tư và đại diện các quỹ điện ảnh, quỹ đầu tư.

Mỗi dự án có 10 phút trình bày và trao đổi, qua đó nhận được những nhận xét, góp ý chuyên môn, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển và hiện thực hóa ý tưởng thành tác phẩm.

Diễn ra song hành với HANIFF VIII từ ngày 28.11 đến 2.12.2026, VFM 2026 được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa sáng tạo và thị trường, giữa các nhà làm phim với nhà đầu tư, nhà sản xuất và đơn vị phân phối

Triển lãm còn có sự tham gia giới thiệu nội dung phim, truyền hình Trung Quốc của Xiaowu Brothers Group, góp phần mở rộng cơ hội tiếp xúc, trao đổi và tìm kiếm đối tác giữa các đơn vị sản xuất, phát hành nội dung trong nước và quốc tế.

Diễn ra song hành với HANIFF VIII từ ngày 28.11 đến 2.12.2026, VFM 2026 được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa sáng tạo và thị trường, giữa các nhà làm phim với nhà đầu tư, nhà sản xuất và đơn vị phân phối.

Từ một hoạt động mới trong khuôn khổ Liên hoan, triển lãm đặt ra hướng tiếp cận rộng hơn: không chỉ quảng bá tác phẩm điện ảnh mà còn từng bước xây dựng môi trường giao thương, thúc đẩy hợp tác và tạo thêm cơ hội phát triển cho công nghiệp điện ảnh, truyền hình và nội dung số Việt Nam.