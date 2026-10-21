Khai mạc triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may tại Hà Nội

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Sự kiện này là điểm hẹn không thể bỏ lỡ dành cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối và chuyên gia trong lĩnh vực dệt may trong nước và quốc tế.

HanoiTex & HanoiFabric là tên gọi tắt của Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may-thiết bị, nguyên phụ liệu và vải. Triển lãm diễn ra tại thành phố Hà Nội vào tháng 10 hằng năm, tập trung vào hai chủ đề chính: HanoiTex - Triển lãm về máy móc, thiết bị ngành công nghiệp dệt may và HanoiFabric - Triển lãm về vải, nguyên phụ liệu ngành dệt và ngành may thêu.

Quy mô triển lãm gồm 3 sảnh trưng bày (A1, A2, A3), thu hút hơn 250 gian hàng từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam.

Dự kiến, triển lãm sẽ chào đón hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành - nhà máy sản xuất, đơn vị xuất nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý thiết bị, nhà thiết kế, chuyên gia nghiên cứu thị trường…

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là công nghệ số và tự động hóa nhằm giới thiệu giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), robot, IoT, CAD/CAM, MES, ERP, nhà máy thông minh; sản xuất xanh với công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, quản lý hóa chất, truy xuất nguồn gốc, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế; chuỗi cung ứng toàn diện từ máy móc, thiết bị dệt-may, vải, sợi, bông, phụ liệu, hóa chất, thuốc nhuộm đến sản phẩm thời trang, OEM/ODM; kết nối quốc tế để tạo cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác toàn cầu.

Giới thiệu máy móc, thiết bị phục vụ ngành dệt may. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tầm nhìn và sứ mệnh của triển lãm

Là nền tảng giao thương trọng yếu trong khu vực Đông Nam Á cho ngành dệt và may - nơi kết nối doanh nghiệp toàn cầu, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển bền vững cho ngành dệt may Việt Nam nói chung và đặc biệt ở khu vực miền bắc. Sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang đến công nghệ tiên tiến, giải pháp sản xuất thông minh và nguồn nguyên phụ liệu chất lượng cao.

HanoiTex - HanoiFabric là cầu nối hiệu quả giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp dệt may Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy hội nhập toàn cầu.

Giới thiệu các sản phẩm phục vụ ngành dệt may. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Giá trị của triển lãm

Khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm công nghệ mới từ các quốc gia công nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp được mở rộng nguồn cung với các nhà cung cấp nguyên phụ liệu uy tín; cập nhật xu hướng ngành, chuyển đổi số, xanh hóa, nội địa hóa; định hướng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và giá trị gia tăng.

Các đơn vị trưng bày sẽ được tiếp cận thị trường tiềm năng tại Việt Nam và khu vực; quảng bá thương hiệu quốc tế, tăng độ nhận diện; tìm kiếm đối tác và khách hàng trong chuỗi giá trị dệt may; thiết lập hợp tác dài hạn với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Triển lãm dệt may HanoiTex & HanoiFabric 2026 được tổ chức với sự bảo trợ và đồng hành của các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành dệt may Việt Nam, bao gồm: VCCI - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; VITAS - Hiệp hội Dệt May Việt Nam; VINATEX - Tập đoàn Dệt May Việt Nam và AGTEK - Hiệp hội Dệt May thời trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 23/10/2026.