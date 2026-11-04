Khai mạc triển lãm quốc tế lớn nhất về tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ
Sáng 4/11, Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam (VIMF) kết hợp cùng Triển lãm Tự động hóa công nghiệp Việt Nam (VIAF) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Bắc Ninh. Đây là sự kiện chuyên ngành công nghiệp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực phía Bắc, thu hút hơn hơn 700 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón 25.000 khách tham quan chuyên ngành trong ba ngày diễn ra (4-6/11).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-trien-lam-quoc-te-lon-nhat-ve-tu-dong-hoa-cong-nghiep-ho-tro-246261104154419728.htm