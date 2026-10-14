Khai mạc Triển lãm quốc tế công nghiệp ngành dệt và may tại Việt Nam

Khách tham quan các thiết bị được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Ngày 14/10, Triển lãm quốc tế lần thứ 24 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành dệt và may tại Việt Nam năm 2026 (VTG 2026), do Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD (VINEXAD) phối hợp công ty Yorkers Trade & Marketing Service, cùng một số đơn vị xúc tiến tổ chức, đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm năm nay, thu hút hơn 400 thương hiệu toàn cầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Bangladesh, Bulgaria, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan,… Các đơn vị tham gia trưng bày 610 gian hàng, giới thiệu chuỗi sản xuất từ dệt và nhuộm đến sản xuất hàng may mặc và da giày; cùng các loại máy móc tự động hóa, vải chức năng, hóa chất thân thiện với môi trường, phụ liệu sáng tạo, giải pháp kỹ thuật số cùng nhiều sản phẩm khác.

Khách tham quan trải nghiệm máy móc, thiết bị mới tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Ông Phạm Đăng Khánh, Phó Tổng giám đốc VINEXAD cho biết, trong khuôn khổ triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 17/10, Ban tổ chức còn phối hợp cùng các Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam (VWRA), Hiệp hội Dệt may thời trang TP. Hồ Chí Minh (AGTEK), Hiệp hội Da giày túi xách TP. Hồ Chí Minh (SLA), Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (VCOSA),… tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành dệt và may. Tham dự chuỗi hội thảo này, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dệt may và da giày có có hội tiếp cận đa dạng giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng thông minh, chuyển đổi sản xuất xanh hơn và tiêu chuẩn quốc tế.

Ghi nhận ý kiến một số doanh nghiệp góp mặt tại VTG 2026 cho biết, ngành công nghiệp da giày Việt Nam đã đạt một cột mốc mới trong những tháng đầu năm 2026 với lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vị thế này cũng sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực sản xuất, kiểm soát quy trình và công nghệ chế tạo đối với ngành trong thời gian tới.

Nhà sản xuất giới thiệu công nghệ mới đến khách tham quan tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Theo ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thời trang TP. Hồ Chí Minh (AGTEX), thị trường tiếp tục tăng trưởng, doanh nghiệp sản xuất đang nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, tốc độ, cũng như sự linh hoạt trong sản xuất.

Điều này làm cho việc đầu tư vào các loại máy móc tự động, hiệu quả và có độ chính xác cao trở nên ngày càng quan trọng và đóng vai trò then chốt. Đồng thời, quá trình chuyển đổi xanh và sự khác biệt phân hóa sản phẩm được đánh giá là động lực tạp sự đột phá trong bước chuyển mình của Việt Nam sang lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn.

Doanh nghiệp kết nối giao thương trực tiếp tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Hơn thế nữa, khi Việt Nam củng cố vị thế là cường quốc sản xuất giày dép toàn cầu thì rất cần những giải pháp sản xuất tiên tiến để duy trì lợi thế cạnh tranh và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế. Do đó, sự đa dạng không gian triển lãm tại VTG 2026 được kỳ vọng sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp, khách mua hàng tiếp cận đầy đủ các loại máy móc, vải, hóa chất, hệ thống kiểm nghiệm và giải pháp hỗ trợ sản xuất chỉ tại một điểm đến.