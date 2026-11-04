Khai mạc Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống 2026

Gian trưng bày sản phẩm đến từ Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoàng Tài- Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm & Đồ uống, Thiết bị công nghệ chế biến bao bì thực phẩm Việt Nam là sự kiện thường niên, được tổ chức nhiều năm tại Việt Nam với sự tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm của trên 250 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối giao thương, mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác giữa các nhà sản xuất, phân phối và cung ứng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, gia tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. Bên cạnh đó, thông qua các hội thảo chuyên ngành tại Triển lãm, các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả, tính bền vững cho chuỗi cung ứng.

Gian trưng bày sản phẩm chế biến tại triển lãm. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo bà Đào Thu Hà – Giám đốc điều hành Triển lãm sự kiện 2 – Công ty Vinexad, trải qua 30 lần tổ chức tại TP.HCM và 11 lần tổ chức tại Hà Nội, Triển lãm Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam đã và đang trở thành thương hiệu có uy tín, ngày càng nhận được sự đánh giá cao từ các doanh nghiệp tham gia và khách tham quan, mang lại cơ hội mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Triển lãm năm nay mang đến không gian giao thương sôi động, nhiều hoạt động và điểm nhấn nổi bật gồm hai hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Người tiêu dùng mới và những thay đổi trong ngành F&B” và “Nông sản Việt: Từ nguyên liệu đến thương hiệu” sẽ mang đến những góc nhìn cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Cùng đó, cuộc thi “Búp Chè Vàng Việt Nam 2026 – Golden Tea Leafs 2026” phối hợp cùng Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) lần đầu tiên tổ chức, Sự kiện tôn vinh những giá trị tinh hoa của chè Việt, quảng bá văn hóa chè và thúc đẩy cơ hội giao thương cho ngành chè Việt Nam. Ngoài ra, hoạt động kết nối giao thương B2B: Tạo điều kiện để nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và doanh nghiệp HORECA gặp gỡ trực trao đổi, mở rộng hợp tác và phát triển thị trường.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội thảo chuyên ngành và kết nối giao thương, Triển lãm sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế; góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa sản phẩm thực phẩm, đồ uống Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và quốc tế”, bà Đào Thu Hà nhấn mạnh.

Gian trưng bày sản phẩm đến từ Canada. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Với sự tham gia của 250 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2026 mang đến nguồn cung đa dạng trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B). Tại triển lãm, khách tham quan đã trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, gặp gỡ nhà sản xuất, nhà cung cấp và các thương hiệu, từ đó tìm kiếm nguồn hàng phù hợp và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Đáng lưu ý, các doanh nghiệp trong nước như Golden Farm, TH true FOODS, Lương Gia, Yến Sào Nha Trang, Vimex, KMH FOOD, Nam Việt, Phương Nam.... đã mang đến những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, từ thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản, gia vị, bánh kẹo đến cà phê, trà và các dòng đồ uống. Sự góp mặt của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và phân phối trong nước góp phần giới thiệu sự phong phú của nguồn nguyên liệu Việt Nam, năng lực chế biến cũng như những sản phẩm đang hướng đến nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Cùng đó, các doanh nghiệp quốc tế như APK, Argo Wellness, Gan Brothers, Moletto Società, Amul (Gujarat Cooperative), Tomoda Selling & Sailing… còn giới thiệu nhiều sản phẩm và giải pháp đến từ các thị trường khác nhau, mở ra cơ hội để khách tham quan khám phá hương vị mới, tìm hiểu nguồn hàng nhập khẩu và tiếp cận những xu hướng sản phẩm đang được quan tâm trên thị trường quốc tế.

Gian hàng trưng bày sản phẩm đến từ Ấn Độ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Bên cạnh thực phẩm và đồ uống, triển lãm quy tụ các đơn vị cung cấp nguyên liệu, phụ gia, máy móc chế biến, thiết bị chiết rót, công nghệ đóng gói, bảo quản và bao bì thực phẩm như Wellbeing Trade Center & Packing, Taixin Printing Vina, Idea L Pack, Fujiimpulse… Sự kết hợp giữa các nhóm ngành tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, giải pháp sản xuất và đối tác cung ứng phù hợp với nhu cầu thực tế. Đối với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, siêu thị, nhà hàng - khách sạn và doanh nghiệp sản xuất, đây là dịp để khảo sát thị trường, so sánh sản phẩm, tìm kiếm nguồn hàng mới và mở rộng mạng lưới đối tác.

Theo đánh giá từ một số khách tham quan, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 đã mang đến một điểm đến tập trung để người tiêu dùng khám phá sản phẩm, tìm hiểu xu hướng, tiếp cận công nghệ. Hơn nữa, đây cũng là cầu nối để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và học hỏi kinh nghiệm từ các bạn hàng quốc tế.