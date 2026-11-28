Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) năm 2026.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM 2026), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: Sự kết hợp giữa HANIFF VIII và VFM 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với sự cộng hưởng mạnh mẽ từ sức lan tỏa của HANIFF VIII, Triển lãm VFM 2026 sẽ mở ra những thương vụ hợp tác giá trị, những dự án đồng sản xuất chất lượng, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến vươn xa trên bản đồ công nghiệp nội dung khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM 2026).

VFM năm nay thu hút gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cùng sự tham gia của khoảng 70 nhà mua phim (buyer) quốc tế. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy giao dịch bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung; đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác và thị trường quốc tế.

Ông Ben Wong, Tổng Giám Đốc Informa Markets Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Triển lãm & Hội nghị Toàn Cầu (CLOEX) bày tỏ niềm vinh dự khi VFM 2026 được tổ chức song hành cùng Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VII). Đây cũng là dịp tôn vinh nghệ thuật và giao lưu văn hóa và VFM mở ra cơ hội giao thương, kết nối điện ảnh, truyền hình Việt Nam với thị trường quốc tế.

Ông Ben Wong, Tổng Giám Đốc Informa Markets Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Triển lãm & Hội nghị Toàn Cầu (CLOEX) chia sẻ tại lễ khai mạc.

“Với hơn 14 năm kinh nghiệm tổ chức Triển lãm Phim và Phát Thanh Truyền Hình - TELEFILM VIETNAM, GLOEX tự hào ra mắt Triển lãm VFM kỳ đầu tiên với quy mô hơn 100 gian hàng từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng hợp tác chặt chẽ với Cục Điện ảnh và các đối tác để đưa VFM trở thành điểm giao thương trọng điểm tại Đông Nam Á”, ông Ben Wong chia sẻ.

Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) năm 2026.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động chuyên ngành được tổ chức, gồm: trưng bày, giới thiệu doanh nghiệp, nội dung và các dự án; kết nối giao thương B2B (Business Matching) giữa các nhà mua phim và đơn vị tham dự; mua bán, trao đổi bản quyền nội dung; kết nối hợp tác sản xuất và đầu tư. Bên cạnh đó là các hội thảo, tọa đàm chuyên ngành, hoạt động giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế.

Đáng chú ý, chương trình VIP/Hosted Buyer Program được triển khai dành riêng cho các nhà mua phim quốc tế được lựa chọn, góp phần tăng cường cơ hội giao thương, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phim ảnh, truyền hình và nội dung số.

Du khách trải nghiệm tương tác số.

Thông qua các hoạt động này, VFM kỳ vọng trở thành không gian giao thương chuyên nghiệp, góp phần quảng bá tiềm năng của ngành công nghiệp nội dung Việt Nam, mở rộng thị trường và tăng cường hội nhập quốc tế.