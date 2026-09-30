Khai mạc Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2026

Sáng 30/9/2026, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10 với chủ đề "Next in Space – Growth in Motion" (Nhịp điệu tăng trưởng), triển lãm bước sang mùa thứ ba với hơn 300 doanh nghiệp, 700 gian hàng, giới thiệu hơn 10.000 giải pháp không gian sống và dự kiến thu hút 15.000 lượt khách.

VIBE 2026 do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) và Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) đồng tổ chức, hướng tới kết nối các lĩnh vực Kiến trúc – Nội thất – Xây dựng trong một chuỗi giá trị thống nhất.

Saint-Gobain mang đến VIBE 2026 dòng vật liệu đặc biệt - Takira.

Nổi bật tại VIBE 2026, Saint-Gobain mang đến Takira - dòng vật liệu được nghiên cứu chuyên biệt cho điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và nhu cầu thi công nhanh trong đô thị hiện nay.

Theo Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, ông Nguyễn Trường Hải, Takira là thế hệ tấm ốp trang trí cao cấp "3 không" - không formaldehyde, không trương nở, không cong vênh - được nghiên cứu bởi đội ngũ R&D Saint-Gobain Việt Nam.

Song nguồn cảm hứng đặt tên thương hiệu lại đến từ triết lý cầu toàn và hoàn mỹ của giới nghệ nhân Nhật Bản - Tinh tế (Ta), Kiến tạo (Ki) và Bền chắc (Ra).

Để tối ưu hiệu năng vượt trội, Takira được Saint-Gobain phát triển trên nền tảng tấm lõi nền thô AFC, xử lý bề mặt và chuẩn hóa kích thước bằng công nghệ AFC Refine Core X5 tân tiến đầu tiên tại Việt Nam. Nhờ quy trình sản xuất chuẩn xác và tuân thủ tiêu chuẩn cao của ngành vật liệu tiên tiến, tấm ốp trang trí hoàn thiện Takira đạt được độ ổn định kích thước tuyệt đối, bề mặt siêu phẳng mịn, cũng như đặc tính đồng nhất cao để tăng cường khả năng kết dính bề mặt.

Cấu trúc độ nén cao cũng mang đến độ bền vượt trội, khả năng chịu ẩm xuất sắc và chống mối mọt cho sản phẩm. Theo thử nghiệm, độ trương nở của Takira sau khi ngâm nước chỉ 0,2% - thấp hơn 75 lần so với mức 13 - 14% của gỗ công nghiệp MDF. Tấm ốp còn sử dụng vật liệu không cháy A1, nên duy trì tính toàn vẹn ở nhiệt độ cao, gần như không sinh khói khi công trình gặp sự cố cháy nổ. Cùng với đặc tính không sinh formaldehyde, sản phẩm góp phần nâng chuẩn sống an toàn cho mọi không gian hiện đại.

"Takira là thương hiệu thứ 16 của Tập đoàn Saint-Gobain, song là thương hiệu đầu tiên tạo ra bởi Saint-Gobain Việt Nam. Bằng cách nâng cấp vượt trội cấu trúc lõi đến tinh chỉnh độ phẳng mịn cao cho bề mặt, hiệu suất tấm ốp AFC được tối ưu để mở rộng ứng dụng vô hạn vào đa loại công trình - từ dân dụng đến hạ tầng, xây mới đến cải tạo, ngoại thất đến nội thất… Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các giải pháp thúc đẩy ngành xây dựng trở nên xanh hơn - thông qua vật liệu mới nhẹ hơn, bền hơn, an toàn hơn, thi công nhanh hơn và thân thiện với môi trường", CEO Nguyễn Trường Hải nhấn mạnh.

Trải nghiệm Takira tại VIBE 2026, đông đảo đơn vị thiết kế và kiến trúc sư đánh giá cao ứng dụng bề mặt của Takira, đặc biệt là trong lĩnh vực nội thất yêu cầu tính thẩm mỹ cao và độ hoàn thiện chính xác. Bộ sưu tập đa dạng bảng màu và họa tiết mang hơi thở thiên nhiên như vân gỗ trầm ấm, sắc đá sang trọng, sợi vải mềm mại… cũng được trưng bày tại triển lãm.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, hiệu suất Takira gắn với bài toán vật liệu cao cấp được lượng hóa cụ thể hơn, đánh giá qua bộ thông số về độ bền và độ ổn định, khả năng thi công khô (không sử dụng keo, vữa ướt) và tốc độ thi công nhanh, cũng như chi phí hiệu quả trên nhiều loại kích thước tấm.

Takira hoàn toàn không chứa formaldehyde và không mùi, cũng dễ dàng vượt qua các yêu cầu vật liệu bền vững cho công trình nhà ở và văn phòng, đáp ứng cả đòi hỏi khắt khe về an toàn sức khỏe của các bệnh viện và trường học… Đặc biệt, nhờ khả năng chống ẩm và chịu nước tuyệt đối, người ở có thể lắp đặt tấm ốp cho các khu vực ướt (bệ nhà bếp, bục bồn rửa, sàn phòng tắm…), dễ dàng lau chùi mà không lo biến dạng, thuận tiện vệ sinh định kỳ để giữ tường nhà và nội thất luôn như mới.