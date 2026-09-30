Khai mạc Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2026

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại VIBE 2026. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Sáng 30/9, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) phối hợp Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam mùa thứ ba có quy mô ấn tượng, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, 700 gian hàng; giới thiệu hơn 10.000 giải pháp không gian sống hiện đại, dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan. Sự kiện, tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu giao thương liên ngành quan trọng giữa Kiến trúc, Nội thất và Xây dựng tại Việt Nam.

Lấy chủ đề “Growth in Motion” VIBE 2026 phản ánh nhịp điệu phát triển sôi động của thị trường nội địa, gắn liền với các chuyển dịch thể chế và xu hướng tiêu dùng không gian sống mới. Triển lãm năm nay tiếp tục nâng cấp về quy mô và tuyển chọn khắt khe đầu vào, nhằm kết nối hiệu quả toàn diện chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất vật liệu xây dựng, đơn vị thiết kế thi công, các xưởng thủ công mỹ nghệ cho đến người tiêu dùng cuối.

Ông Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, ngành xây dựng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thị trường nội thất có quan hệ chặt chẽ với thị trường xây dựng dân sinh; khi nhà ở phát triển, nhu cầu về sản phẩm nội thất cũng gia tăng.

Đặc biệt, sản phẩm gỗ và nội thất gỗ từ lâu đã là một bộ phận quan trọng trong kiến trúc và đời sống của người Việt Nam, là một mắt xích trong chuỗi giá trị xây dựng và phát triển nhà ở. Theo chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển công nghiệp chế biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu hợp pháp là một trong những định hướng lớn của ngành lâm nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Diện, nếu chuỗi giá trị từ trồng rừng, chế biến gỗ, thiết kế, sản xuất nội thất đến xây dựng được tổ chức tốt, giá trị của gỗ được nâng lên nhiều lần, qua đó tạo động lực phát triển rừng trồng gỗ lớn và tạo sinh kế ổn định cho người trồng rừng. Thị trường nội thất gỗ trong nước còn nhiều dư địa phát triển cùng với đô thị hóa và nhu cầu ngày càng cao về không gian sống.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng Ban Tổ chức VIBE 2026 cho rằng, sự phát triển của ngành nội thất không chỉ đo bằng doanh số, mà bằng việc người Việt có được sống trong những ngôi nhà tốt hơn, an toàn và xanh hơn hay không. VIBE 2026 hướng tới kết nối toàn diện phục vụ hơn 100 triệu người tiêu dùng trong nước. Với tinh thần “Người Việt làm - Cho người Việt”, Ban Tổ chức kỳ vọng đưa thiết kế và sản phẩm tốt nhất đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt, xây dựng thị trường nội địa vững chắc.

Một điểm sáng nổi bật tại mùa triển lãm năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của “Không gian Triển lãm chung TP. Hồ Chí Minh, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng HAWA thực hiện. Khu vực đặc biệt này quy tụ 24 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ của thành phố.

Mỗi doanh nghiệp mang đến một thế mạnh riêng biệt, từ các sản phẩm mây tre đan tinh xảo, sơn mài truyền thống đến đồ gỗ nội thất sáng tạo, cùng tạo nên bức tranh đa sắc về năng lực chế tác, tư duy thiết kế và chuỗi cung ứng vững mạnh của doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao vai trò kết nối của sự kiện, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) khẳng định: VIBE 2026 là diễn đàn xúc tiến kinh doanh và đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp quảng bá năng lực, tiếp cận công nghệ thông minh và mở rộng mạng lưới phân phối.

Đây là dịp để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, khẳng định năng lực và gặp gỡ khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư cùng các đối tác tiềm năng. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, đưa sản phẩm và thương hiệu Thành phố đến gần hơn với thị trường, đối tác.

Các dòng sản phẩm góp mặt tại VIBE 2026 bám sát bốn trụ cột gồm thông minh (Smart), phong cách (Style), bền vững (Sustainability) và bản sắc (Spirit). Các tên tuổi lớn trong ngành cũng đồng loạt ra mắt giải pháp mới cân bằng giữa công nghệ, hiệu suất, thẩm mỹ và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam.

Song hành cùng khu triển lãm chung, các đơn vị thủ công mỹ nghệ đương đại cũng mang đến những điểm nhấn đậm chất văn hóa bản địa, khẳng định sức sống bền bỉ của vật liệu truyền thống trong kỷ nguyên hiện đại hóa và công nghệ số.

Khách tham quan cũng được chiêm ngưỡng hàng loạt bộ sưu tập nội thất đón đầu xu hướng quốc tế cũng như sự kết hợp độc đáo giữa vật liệu tự nhiên (mây, tre, cói) với vật liệu cao cấp. Vấn đề sức khỏe và công thái học tinh chỉnh theo thể trạng người Việt cùng các ứng dụng AI tối ưu không gian sống cũng trở thành tâm điểm thu hút người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động thương mại, VIBE 2026 còn mang đến chuỗi trải nghiệm phong phú với khu triển lãm VIBE Gallery Architecture quy tụ 33 văn phòng kiến trúc đương đại, không gian tôn vinh các sản phẩm sáng tạo từ cuộc thi Hoa Mai Design Award; các workshop đan lát thủ công cùng chuỗi hội thảo, workshop chuyên môn.

Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan và đối tác giao thương đến hết ngày 3/10.