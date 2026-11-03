Khai mạc triển lãm 'Nhịp cầu xanh' của các nữ nghệ sĩ

Đại biểu tham quan triển lãm ngày 3-11. Ảnh: HỒNG HẢI

Ngày 3-11, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM (phường Tân Mỹ, TPHCM), Câu lạc bộ Họa sĩ nữ Ngân Hà đã khai mạc triển lãm mỹ thuật “Nhịp cầu xanh – 2026”.

Triển lãm giới thiệu 41 tác phẩm của 15 tác giả, trong đó có 34 tác phẩm hội họa và 7 tác phẩm gốm mỹ thuật đã đưa đến công chúng một không gian nghệ thuật phong phú về đề tài, chất liệu và phong cách thể hiện.

Lấy cảm hứng từ những điều gần gũi trong đời sống, các tác phẩm khắc họa vẻ đẹp của quê hương, đất nước, phong cảnh thiên nhiên, con người, tĩnh vật và những khoảnh khắc đời thường. Đặc biệt, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được thể hiện qua những góc nhìn tinh tế, vừa dịu dàng, sâu lắng, vừa toát lên sức sống và nghị lực.

Tại chương trình khai mạc, bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM chia sẻ, điều đáng trân trọng của các tác phẩm không chỉ nằm ở giá trị thẩm mỹ mà còn ở khả năng khơi gợi cảm xúc, giúp người xem thêm yêu thiên nhiên, trân quý những điều bình dị và nhận ra vẻ đẹp hiện diện trong cuộc sống hằng ngày..

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: HỒNG HẢI

Triển lãm “Nhịp cầu xanh – 2026” sẽ trưng bày đến ngày 13-11-2026.