Khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Phong cảnh, con người Lào Cai” năm 2026

Dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cùng đông đảo văn nghệ sĩ, họa sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Quang cảnh lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật.

Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm của 35 tác giả đến từ các xã, phường trong tỉnh, mang đến cho công chúng góc nhìn đa dạng về vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đời sống văn hóa trên vùng đất biên cương.

Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm của 35 tác giả đến từ các xã, phường trong tỉnh.

Các tác phẩm được sáng tác bằng nhiều chất liệu như acrylic, lụa, sơn dầu..., khai thác phong phú các đề tài về cảnh sắc quê hương, sinh hoạt đời thường, lao động sản xuất, bản sắc văn hóa các dân tộc và những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mỗi tác phẩm mang một góc nhìn, cảm xúc và cách thể hiện riêng, gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về mảnh đất Lào Cai.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Triển lãm.

Ông Nguyễn Việt Phong - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh phát biểu khai mạc Triển lãm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Triển lãm năm nay có sự tham gia của nhiều gương mặt mới, trong đó có các thầy giáo, cô giáo đang công tác tại địa bàn còn nhiều khó khăn. Dù điều kiện sáng tác còn hạn chế, công việc chuyên môn bận rộn, các tác giả vẫn dành tâm huyết cho hội họa, đóng góp những tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống, con người và văn hóa địa phương.

Đại biểu, văn nghệ sĩ và công chúng quan tâm, thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm.

Được tổ chức thường niên, triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, hội viên, cộng tác viên mỹ thuật; tạo điều kiện để hoạt động mỹ thuật ngày càng phát triển rộng rãi. Thông qua các tác phẩm, những giá trị văn hóa truyền thống, vẻ đẹp cảnh quan và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của quê hương được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Nhiều chất liệu mỹ thuật được sử dụng, tạo nên sự phong phú trong cách thể hiện và ngôn ngữ nghệ thuật.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 14/12/2026 tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai, đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường.