Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Nguyễn Đăng Hào nhấn mạnh: Tại Triển lãm lần này, Ban tuyển chọn đã xem xét, thẩm định, chọn lựa 50 tác phẩm mỹ thuật của 50 tác giả và 100 tác phẩm nhiếp ảnh của 74 tác giả. Đây là các tác phẩm của hội viên văn nghệ sỹ và các tác giả trong tỉnh. Đề tài của các tác phẩm đã phản ánh, khắc họa chân dung người lao động, cảnh đẹp từng vùng quê với góc nhìn độc đáo, ấn tượng, thể hiện sự kỳ vĩ, sống động của thiên nhiên, con người và vùng đất Ninh Bình cũng như các vùng miền của Tổ quốc…

Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây cũng là dịp để các họa sỹ, nghệ sỹ nhiếp ảnh giao lưu, học hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp của công chúng, khơi dậy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động nghệ thuật.

Các đại biểu tham quan tác phẩm ảnh nghệ thuật trưng bày tại Triển lãm.

Triển lãm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh năm 2026 diễn ra đến ngày 4/12.