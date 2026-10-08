Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Kinh Bắc ART 2026”

Triển lãm giới thiệu gần 60 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 6 nghệ sĩ: Trần Trung, Trần Hiếu, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Đăng Sức, Trần Quang Kiên và Nguyễn Thị Như Quỳnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Các tác phẩm trưng bày tại “Kinh Bắc Art 2026” tập trung khắc họa không gian văn hóa, tinh hoa di sản của vùng đất Kinh Bắc - Bắc Ninh vừa cổ kính, thâm nghiêm vừa chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng cùng nền kinh tế thế giới.

Nhóm tác giả tham gia triển lãm phát huy tốt sở trường, phong cách của từng cá nhân tạo nên điểm nhấn tinh tế, chiều sâu văn hóa và sự khác biệt trong mỗi tác phẩm trưng bày.

Họa sĩ Trần Trung giới thiệu tác phẩm với đại biểu tham quan triển lãm.

Từ chất liệu truyền thống của tranh sơn mài, giấy dó của tranh Đông Hồ phối với sơn dầu; sự bứt phá khi đưa sơn ta, dát vàng vào cấu trúc điêu khắc tượng; sắc màu rực rỡ của thổ cẩm vùng cao; không gian tâm linh Đạo Mẫu đến những khối hình điêu khắc hiện đại, khỏe khoắn…không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, mà còn khẳng định nội lực sáng tác, sự sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ Bắc Ninh trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Không gian trưng bày các tác phẩm tại triển lãm Kinh Bắc Art 2026

Triển lãm mở cửa tự do cho du khách tham quan từ ngày 7 đến 16/10/2026.