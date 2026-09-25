Các dại biểu cắt băng khai mạc khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. Ảnh: CTV

Triển lãm giới thiệu 90 tác phẩm của 73 tác giả, được tuyển chọn từ các sáng tác gửi tham dự của 3 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình, chất liệu và phong cách khác nhau, phản ánh khá sinh động diện mạo đời sống đương đại, thiên nhiên, con người, văn hóa và những chuyển động của vùng đất Đông Nam Bộ. Trong đó, Đồng Nai có 20 tác giả với 28 tác phẩm được chọn tham gia triển lãm.

Hai tác giả của Đồng Nai gồm các giả Phạm Công Hoàng (thứ 2, từ trái qua) và Nguyễn Quang Hoàng (thứ 7, từ trái qua) được Ban tổ chức trao giải khuyến khích tại triển lãm. Ảnh: CTV

Tại triển lãm, Ban tổ chức đã trao 6 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc và 2 giải trẻ dành cho các tác giả dưới 35 tuổi. Đồng Nai đoạt 2 giải khuyến khích với tác phẩm Thành phố vươn mình của tác giả Phạm Công Hoàng và tác phẩm Ký ức phù sa của tác giả Nguyễn Quang Hoàng.

Ngoài ra, 3 tác giả của Đồng Nai gồm: Nguyễn Minh, Thoòng Cọc Thành và Nguyễn Văn Bình được giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29-9, phục vụ nhu cầu thưởng lãm mỹ thuật của công chúng trong khu vực.