Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 30 tại Nghệ An

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật 5 tỉnh trong khu vực cùng đông đảo giới nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV là sự kiện nghệ thuật thường niên có uy tín chuyên môn cao và là điểm đến quan trọng của giới mỹ thuật. Đây là lần thứ 4 tỉnh Nghệ An vinh dự đăng cai tổ chức, quy tụ các tác giả đến từ 5 tỉnh trong khu vực gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trò chuyện cùng tác giả tham dự triển lãm. Ảnh: Thành Cường

Triển lãm lần này giới thiệu 221 tác phẩm tiêu biểu của 192 tác giả, được Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn khắt khe từ hàng trăm tác phẩm sáng tác trong giai đoạn 2024 - 2025. Các tác phẩm thể hiện sự phong phú, đa dạng về thể loại và chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, điêu khắc, chất liệu tổng hợp...

Qua góc nhìn nghệ thuật và ngôn ngữ tạo hình độc đáo, các nghệ sĩ đã khắc họa chân thực vẻ đẹp thiên nhiên, bề dày lịch sử, nét văn hóa truyền thống đặc sắc, cũng như nhịp sống lao động, sự bứt phá vươn lên của đất và người Bắc Trung Bộ trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng tác phẩm đạt giải Nhất triển lãm. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh: "Văn học nghệ thuật nói chung, mỹ thuật nói riêng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Mỗi tác phẩm nghệ thuật có giá trị đều mang trong mình dấu ấn thời đại của vùng đất và tâm hồn người nghệ sĩ, góp phần làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc đăng cai triển lãm lần này vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển mỹ thuật của toàn khu vực".

Ban Tổ chức tặng hoa, chúc mừng tác giả đạt Giải Nhất triển lãm. Ảnh: Thành Cường

Tại lễ khai mạc, Hội đồng Nghệ thuật - Hội Mỹ thuật Việt Nam đã công bố và trao giải thưởng cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất tại triển lãm, bao gồm: 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 6 giải Khuyến khích; đồng thời trao 2 giải thưởng giành cho tác giả trẻ.

Ban Tổ chức tặng Bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vì đã có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức triển lãm. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng tuyển chọn 20 tác phẩm đạt chất lượng cao để giới thiệu dự Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực tìm tòi, lao động nghệ thuật bền bỉ và tâm huyết của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc miền Trung.

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV không chỉ là ngày hội tôn vinh các thành tựu sáng tạo nghệ thuật, mà còn là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; từ đó phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo nguồn động lực thúc đẩy mỹ thuật khu vực tiếp tục phát triển.

Ban Tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thành Cường

Sự kiện cũng góp phần quan trọng trong việc đưa nghệ thuật gần hơn với công chúng, bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Triển lãm mở cửa tự do phục vụ nhân dân, du khách và công chúng yêu nghệ thuật đến tham quan tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.