Khai mạc triển lãm mỹ thuật 'Hồ Chí Minh - Chân dung một con người' tại Cao Bằng

Dự lễ khai mạc Triển lãm có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Hà Nhật Lệ; Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc, tham quan không gian trưng bày, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và trải nghiệm in mộc bản hình ảnh chân dung của Người.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 60 tác phẩm hội họa đặc sắc của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 - 2024). Bộ tranh được họa sĩ dày công sáng tác trong giai đoạn 2018 - 2024 tại Thái Lan, với các chất liệu màu nước trên giấy, màu nước trên vải và sơn dầu trên vải.

Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm

Thông qua ngôn ngữ hội họa, các tác phẩm khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước, những năm tháng hoạt động cách mạng đến quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc hiện lên vừa gần gũi, bình dị, vừa toát lên nhân cách và tầm vóc lớn lao. Năm 2024, bộ sưu tập được gia đình họa sĩ hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để lưu giữ và phát huy giá trị.

Việc tổ chức triển lãm tại Cao Bằng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là vùng đất gắn bó sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 28.1.1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người trở về Tổ quốc qua Cao Bằng, lựa chọn nơi đây xây dựng căn cứ địa cách mạng, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Những hiện vật được trưng bày tại triển lãm

Cán bộ, nhân dân và học sinh các dân tộc tỉnh Cao Bằng tham quan triển lãm

Không chỉ là hoạt động trưng bày mỹ thuật, triển lãm còn góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng thông qua góc nhìn nghệ thuật.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Người.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 - 26.11.2026 tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Km 5, phường Thục Phán, phục vụ nhân dân và du khách tham quan.