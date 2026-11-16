Khai mạc triển lãm mỹ thuật 'Hồ Chí Minh – Chân dung một con người' tại Cao Bằng
Ngày 16/11/2026, tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề mỹ thuật “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”.
Triển lãm giới thiệu tới công chúng 60 tác phẩm hội họa đặc sắc của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 – 2024) sáng tác trong giai đoạn 2018 – 2024 tại Vương quốc Thái Lan trên chất liệu màu nước và sơn dầu, tái hiện sinh động chặng đường hoạt động cách mạng vĩ đại nhưng bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2024, gia đình cố họa sĩ đã hiến tặng toàn bộ bộ sưu tập này cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/khai-mac-trien-lam-my-thuat-ho-chi-minh-chan-dung-mot-con-nguoi-tai-cao-bang-20261116161110047.htm