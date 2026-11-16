Khai mạc triển lãm mỹ thuật 'Hồ Chí Minh – Chân dung một con người' tại Cao Bằng

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 60 tác phẩm hội họa đặc sắc của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 – 2024) sáng tác trong giai đoạn 2018 – 2024 tại Vương quốc Thái Lan trên chất liệu màu nước và sơn dầu, tái hiện sinh động chặng đường hoạt động cách mạng vĩ đại nhưng bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2024, gia đình cố họa sĩ đã hiến tặng toàn bộ bộ sưu tập này cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Nhiều học sinh các dân tộc tỉnh Cao bằng đến thăm quan triển lãm. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Đại biểu tham gia trải nghiệm hoạt động in chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Học sinh các dân tộc tỉnh Cao bằng tham quan triển lãm. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN