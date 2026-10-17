Khai mạc triển lãm mỹ thuật 'Duyên sắc ba miền'

Triển lãm giới thiệu 43 tác phẩm của 21 nữ họa sĩ đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Với nhiều phong cách, chất liệu và cách tiếp cận đa dạng, các tác phẩm phản ánh sinh động các phương diện của đời sống, từ thiên nhiên, con người, ký ức đến những trải nghiệm và suy tư cá nhân. Qua màu sắc, đường nét và ngôn ngữ tạo hình độc đáo, mỗi nghệ sĩ mang đến một góc nhìn riêng, góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho không gian trưng bày.

Các đại biểu cùng BTC cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Nguyễn Thị Trinh (phụ trách cơ sở Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng) nhấn mạnh, triển lãm “Duyên sắc ba miền” là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa nhân dịp 20-10 của 21 nữ họa sĩ đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam. Từ những vùng đất khác nhau, các nghệ sĩ đã mang đến triển lãm những trải nghiệm, cảm xúc và quan niệm nghệ thuật riêng biệt, cùng tạo nên một không gian giao lưu, chia sẻ và đối thoại nghệ thuật đầy màu sắc.

Nữ du khách nước ngoài thưởng lãm tranh do các nữ họa sĩ 3 miền thể hiện. Ảnh: P.T

Trong bối cảnh đời sống mỹ thuật đương đại, triển lãm góp phần khẳng định tiếng nói của các nữ họa sĩ với tư cách những chủ thể sáng tạo độc lập. Những trải nghiệm trong đời sống gia đình, xã hội và nghề nghiệp được chuyển hóa tinh tế thành chất liệu nghệ thuật, tạo nên những biểu đạt đa chiều về thế giới và con người.

Các nữ họa sĩ chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. Ảnh: P.T

Ban Tổ chức hy vọng triển lãm không chỉ là dịp tôn vinh tài năng, sức sáng tạo của các nữ nghệ sĩ nhân ngày 20-10, mà còn tạo cầu nối đưa tác phẩm mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nghệ thuật của TP Đà Nẵng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. Ảnh: P.T