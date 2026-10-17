Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Duyên sắc 3 miền” chiều 17/10. Ảnh: KHÁNH LINH

Triển lãm giới thiệu 43 tác phẩm của 21 nữ họa sĩ đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự đa dạng về phong cách, chất liệu và ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn về thiên nhiên, con người, ký ức và đời sống; đồng thời thể hiện những trải nghiệm, cảm xúc và suy tư riêng của mỗi nghệ sĩ.

Thông qua các tác phẩm, công chúng có dịp cảm nhận những rung động của người nghệ sĩ trước cuộc sống, từ những điều bình dị, gần gũi đến những suy tư sâu sắc về con người và thế giới xung quanh. Những trải nghiệm trong đời sống gia đình, xã hội và hành trình sáng tạo được các nữ họa sĩ chuyển hóa thành ngôn ngữ hội họa, góp phần làm phong phú diện mạo mỹ thuật đương đại.

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: KHÁNH LINH

Triển lãm không chỉ là dịp để công chúng thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật mà còn góp phần kết nối nghệ sĩ với người xem, khuyến khích sáng tạo trong giới nữ; góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật thành phố.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31/10/2026.