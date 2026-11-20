Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo khai mạc. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam...

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu gồm ba phần trưng bày chính:

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phần thứ nhất “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”: trưng bày phản ánh những chủ trương, quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ nhằm củng cố chính quyền cách mạng; tinh thần “Toàn quốc kháng chiến” của cả nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phần thứ hai “Hành trình độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc”: trưng bày phản ánh cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện của dân tộc Việt Nam với những chiến thắng vang dội, từ Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Phần thứ ba “Việt Nam hòa bình và thịnh vượng”: trưng bày phản ánh những thành tựu của Việt Nam trong 40 năm tiến hành đổi mới, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; nòng cốt là Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Một số hình ảnh, hiện vật, tài liệu quý được giới thiệu tại triển lãm, như: Nòng pháo cao xạ 75mm tại trận địa Pháo đài Láng; Tập bản đồ các trận đánh tiêu biểu trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội; các tài liệu, văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1945-1946; nhiều hiện vật, tư liệu được lưu giữ tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Viện Thông tin khoa học xã hội và gia đình những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong 60 ngày đêm...

Không gian Triển lãm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho hay: Triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; từ tinh thần “Toàn quốc kháng chiến”, tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới.