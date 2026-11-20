Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị cùng các đại biểu tham dự khai mạc Triển lãm "Lời hiệu triệu non sông".

Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu gồm 3 phần trưng bày chính. Phần thứ nhất “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”: Trưng bày phản ánh những chủ trương, quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ nhằm củng cố chính quyền cách mạng; tinh thần “Toàn quốc kháng chiến” của cả nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Phần thứ hai “Hành trình độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc”: Trưng bày phản ánh cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện của dân tộc Việt Nam với những chiến thắng vang dội, từ Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Phần thứ ba “Việt Nam hòa bình và thịnh vượng”: Trưng bày phản ánh những thành tựu của Việt Nam trong 40 năm tiến hành đổi mới, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Một số hình ảnh, hiện vật, tài liệu quý được giới thiệu tại triển lãm, như: Nòng pháo cao xạ 75mm tại trận địa Pháo đài Láng; tập bản đồ các trận đánh tiêu biểu trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội; các tài liệu, văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1945-1946...; nhiều hiện vật, tư liệu được lưu giữ tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Viện Thông tin khoa học xã hội và gia đình các đồng chí là những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong 60 ngày đêm. Bên cạnh đó, tại triển lãm có các hoạt động trải nghiệm về trang phục Vệ quốc đoàn.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh: Triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; từ tinh thần “Toàn quốc kháng chiến”, tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, chúc mừng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với “Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026, Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.